لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

ترامب يصعّد ضد إيران انتصرنا عسكريًا والاتفاق لا يزال غير محسوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:31 صباحاً - صعّد دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت تفوقًا عسكريًا واضحًا خلال المواجهات الأخيرة، رغم استمرار حالة الغموض بشأن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الجانبين

 

وقال ترامب إن بلاده “هزمت الإيرانيين عسكريًا”، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات واسعة أسفرت عن تدمير نحو 150 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه العمليات تمت دون مشاركة من حلف الناتو

 

وأضاف أن إيران لجأت إلى زرع ألغام بحرية خلال التصعيد الأخير، ما دفع واشنطن إلى الدفع بكاسحات ألغام لتأمين مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة والطاقة عالميًا

 

ورغم التصعيد العسكري، أشار ترامب إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير محسوم، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة “منتصرة في كل الأحوال”، في إشارة إلى ثقة واشنطن في موقفها التفاوضي

 

وفي سياق متصل، وجّه ترامب تحذيرًا إلى الصين، مؤكدًا أنها ستواجه “مشكلات كبيرة” حال إقدامها على إرسال شحنات أسلحة إلى إيران، ما يعكس اتساع نطاق التوتر ليشمل أطرافًا دولية أخرى

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متسارعًا، بالتزامن مع تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات حول الملفات الأمنية والاستراتيجية

 

 

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

