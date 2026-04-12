ترامب يصعّد ضد إيران انتصرنا عسكريًا والاتفاق لا يزال غير محسوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:31 صباحاً - صعّد دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت تفوقًا عسكريًا واضحًا خلال المواجهات الأخيرة، رغم استمرار حالة الغموض بشأن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الجانبين

وقال ترامب إن بلاده “هزمت الإيرانيين عسكريًا”، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات واسعة أسفرت عن تدمير نحو 150 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه العمليات تمت دون مشاركة من حلف الناتو

وأضاف أن إيران لجأت إلى زرع ألغام بحرية خلال التصعيد الأخير، ما دفع واشنطن إلى الدفع بكاسحات ألغام لتأمين مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة والطاقة عالميًا

ورغم التصعيد العسكري، أشار ترامب إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير محسوم، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة “منتصرة في كل الأحوال”، في إشارة إلى ثقة واشنطن في موقفها التفاوضي

وفي سياق متصل، وجّه ترامب تحذيرًا إلى الصين، مؤكدًا أنها ستواجه “مشكلات كبيرة” حال إقدامها على إرسال شحنات أسلحة إلى إيران، ما يعكس اتساع نطاق التوتر ليشمل أطرافًا دولية أخرى

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متسارعًا، بالتزامن مع تعثر المفاوضات واستمرار الخلافات حول الملفات الأمنية والاستراتيجية