البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:31 صباحاً -

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره لتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعيد القيامة المجيد موجهًا الشكر للحكومة والوزراء والمحافظين، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ونائب رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، إضافة إلى رؤساء المؤسسات الإعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة إلى أقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن القيامة تمثل جوهر الإيمان المسيحي، وذلك خلال ترؤسه قداس العيد داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث وجّه أيضًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة على تهنئتهم ومشاركتهم في هذه المناسبة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات قداس القيامة وسط مشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وبحضور آلاف الأقباط إلى جانب شخصيات عامة وممثلين عن مؤسسات الدولة، في مشهد يعكس روح التلاحم الوطني.

وخلال عظته، هنأ البابا أقباط المهجر بعيد القيامة، مؤكدًا أن الإيمان المسيحي يرتبط بأحداث جوهرية متكاملة، أبرزها أن «المسيح قام وصعد وأيضًا يأتي»، مشددًا على أن هذه الحقائق تمثل أساس العقيدة.

وأشار إلى أن شواهد القيامة عديدة وواضحة، ما يعزز يقين المؤمنين، ويمنحهم قوة روحية قائمة على الرجاء والثقة، مؤكدًا أن القيامة ليست مجرد ذكرى بل حقيقة حية تؤثر في حياة الإنسان.

وأكد قداسة البابا أن هذه الأجواء تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز قيم السلام والتعايش المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.