هذا ما قام به شاب سعودي مع طفلة تتعرض لهجوم مميت واثار به إعجاب العالم أجمع

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من الرعب والخوف غير المتوقع، عاشتهم طفلة سعودية، بعد قطع عدد من الكلاب الضالة لطريقها خلال توجّهها لمدرستها الابتدائية في منطقة الجوف شمالي السعودية حيث قامت مجموعة من الكلاب الضالة تحت ضغط شديد من الجوع، بمحاصرة الطفلة التي على ما يبدو أننها كانت خارجة من إحدى المدارس، في منطقة القريات التابعة لمنقطة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد حاولت الطفلة الهروب من هذه الكلاب، قبل أن يتدخل شخصان بمركبتيهما لينقذا الطفلة من خطرٍ داهِم كان يتربص بها.

وقد أعادت هذه الحادثة التي تعرّضت لها الطفلة في منطقة الجوف شمالي السعودية، للأذهان حادثة أخرى مماثلة جرت في أبريل/نيسان 2022.

حيث قامت مجموعة من الكلاب الضالة بتعكير فرحة طفلة سعودية، بعدما هجمت عليها وأصابتها بجروح ‏مختلفة، نُقلت على إثرها للعلاج، بينما كانت في طريقها لشراء ملابس العيد من ‏سوق جازان الداخلي بالسعودية