لأول مرة ..دولة أوروبية تفتح باب السفر اليها للزواج من فتياتها بهذه الشروط البسيطة وتعطيك راتب محترم!!

الرياض - محمد الاطلسي - لطالما كانت الدول الأوروبية من أكثر الدول التي يريد الكثير من العرب السفر اليها حيث يعاني الشباب العربي من غلاء الأسعار وقلة فرص العمل وتدني مستوى المرتبات التي يحصلون عليها، لذلك يرغب الكثير من الشباب في السفر والهجرة الى الدول الأوروبية سواء للعمل حيث يعد دخل الفرد في أوروبا من أعلى الدخول في العالم، كما أن الزواج في أوروبا سهل وأيضا الفتيات الاوروبيات من أجمل النساء في العالم.

ونتيجة لما تعاني منه أوروبا حاليا من نقص عدد الذكور بها، حيث يزيد عدد الاناث عن عدد الذكور، فقد اتجهت بعض الدول الأوروبية الى الترويج للزواج من الشباب الأجانب، وذلك من خلال تسهيل إجراءات السفر اليها من الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل بمرتبات عالية وأيضا منح الجنسية لهم بعد انتهاء إجراءات الزواج، علاوة على أن الدولة تتكفل بجميع مصروفات الزفاف.

وقد اتجهت دولة سان مارينو الى الترويج للزواج من فتياتها حيث يعد أغلب سكان هذه الدولة من الاناث، وتعمل دولة سان مارينو حاليا الى تسهيل إجراءات السفر اليها، من خلال توفير عدد كبير من التأشيرات لمن يريد السفر اليها من جميع انحاء العالم، فضلا عن توفير هذه التأشيرات بسعر قليل جدا حيث يبلغ ثمن التأشيرة 5 يورو تمكنك من المكوث في سان مارينو لمدة 90 يوما والبحث عن فتاة للزواج منها والحصول بعدها على جنسية سان مارينو، وتتكفل الدولة بكل مصاريف الزفاف وإعطاء العروسين مبلغ من المال كهدية الزفاف وأيضا توفير فرصة عمل.

وتعد الشروط التي تضعها دولة سان مارينو للزواج من فتياتها سهلة جدا، وهى توفير شهادة ميلاد والمؤهل التعليمي واثبات للحالة الاجتماعية وتعمل الدولة على إتمام إجراءات الزواج من أجل أن يعيش الزوجين حياة مستقرة داخل الدولة، ويمكن الحصول على جنسية سان مارينو من خلال انجاب أول طفل، كما أن مدة الإقامة ممكن أن تصل الى 30 عاما، ويقع عنوان سفارة سان مارينو في مصر 5 شارع راميز المهندسين الجيزة، ورقم التليفون 37602718، فاكس 33939362.