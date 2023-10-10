مقارنة بين القوة العسكرية لإسرائيل وحماس والمفاجأة الكبرى عن الأسلحة التي استخدمتها غزة !

الرياض - محمد الاطلسي - قامت مواقع عالمية بمقارنة بين القوة العسكرية لإسرائيل وحركة حماس بعد الهجوم المباغت الذي فاجأ العالم يوم السبت الماضي، مشيرين إلى أن "طوفان الأقصى" قلب الموازين على ما يبدو.

غيرت ميزان القوة

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن حركة حماس في قطاع غزة من خلال "تنفيذ أعنف هجوم على الأراضي الإسرائيلية، وقتل وخطف المدنيين والعسكريين على حد سواء، غيرت ميزان القوى على الأرض".

الميزان اختل

من جانبه قال موقع "defencestreet.com" أن التوازن العسكري بين إسرائيل وفلسطين قد اختل بشكل كبير على الرغم من أن إسرائيل "تمتلك قوات مسلحة راسخة ومتقدمة تقنيا، بما في ذلك جيش مدرب جيدا وسلاح جوي وبحري. لديها معدات حديثة وقدرات استخباراتية وبنية تحتية دفاعية موثوقة".

وفي سياق استعراضه لقوتي الطرفين في الوقت الحالي، ذكر الموقع أن إسرائيل "تمتلك جيشا أكثر تقدما وتجهيزا بشكل كبير مقارنة بأي فصيل أو مجموعة فلسطينية محددة. تمتلك إسرائيل جيشا عالي التدريب ومتقدما تقنيا، بما في ذلك قوة جوية قوية وقدرات استخباراتية متقدمة وأسلحة حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد إسرائيل من التحالفات الدولية القوية، لا سيما مع الولايات المتحدة".

ونوه بأن إسرائيل "تشتهر بابتكاراتها التكنولوجية ولديها صناعة دفاعية قوية. وقد طور تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية، ومقلاع داوود والسهم. كما تشتهر البلاد بقدراتها الاستخباراتية، والتي تعتبر حاسمة للأمن القومي.. ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي من أكثر القوات الجوية تقدما وجاهزية للقتال في العالم. وهي تشغل طائرات مقاتلة حديثة وطائرات مراقبة وأصول جوية حديثة أخرى.. ولها قوة بحرية على الرغم من صغر حجمها نسبيا مقارنة ببعض القوات البحرية الأخرى، إلا أنها حديثة ومجهزة بقوارب صواريخ وغواصات وسفن دورية".

خروج عن التكتيكات السابقة

الموقع وصف عملية "طوفان الأقصى" بأنها بمثابة "خروج عن التكتيكات السابقة، ما يدل على عملية عسكرية أكثر تطورا. استخدمت المجموعة وسائل حرب جديدة، بعضها لم يستخدم من قبل في النزاعات".

من جانبه أكد موقع قناة التلفزيون الهندية "ndtv" استحالة "إجراء مقارنة مباشرة بين القوة العسكرية لحركة حماس والقوات المسلحة الإسرائيلية، لأن حماس، بحسب وصفه "تخوض معركة إرهابية غير تقليدية".

حماس استخدمت أسلحة جديدة

من جهة أخرة، توقف الموقع الهندي أمام ما وصفه بـ"الاستخدام المثير للاهتمام لأنظمة الأسلحة الجديدة نسبيا، مثل الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى"، وهو ما رأى أنه "يشير إلى شكل مختلف وأكثر تقدما من العمليات الإرهابية. وما يبدو حتميا الآن أن إسرائيل ستواجه ذلك باستخدام قواتها التقليدية المتفوقة إلى حد كبير إذا جرى هجوم بري على قطاع غزة".

وسائل حرب جديدة

بالنسبة إلى "ترسانة حماس" رأت القناة التلفزيونية الهندية أن الهجوم الذي نفذته حماس مؤخرا غير مسبوق، وهي عملية عسكرية كاملة بوسائل حرب جديدة، "لم يستخدم بعضها بتاتا في صراع نشط من قبل".

الطائرات الشراعية الكهربائية

ولفت هذا المصدر إلى استخدام حماس "الطائرات الشراعية الكهربائية لنقل الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، متجاوزة نقاط التفتيش شديدة التحصين"، ورصد أيضا أن حماس استخدمت "لأول مرة طائرات مسلحة من دون طيار لتدمير دبابة طراز ميركافا 4 الأكثر تقدما في إسرائيل".

صواريخ مداها أكثر من 70 كم

الموقع تطرق أيضا إلى الصواريخ التي أطلقت من غزة، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر على الرغم من أنه معتاد "إلا أن بعض الصواريخ كان مداها بأكثر من 70 كم، ويصل إلى تل أبيب، ما يشير إلى استخدام أنظمة ومحركات توجيه متقدمة نسبيا".

سلاح الجو الإسرائيلي

بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي، جرت الإشارة إلى أنه يعد "أحد أكثر القوات الجوية تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم، أنظمة الأسلحة، وهو مزود بمقاتلات الشبح إف-35، وبمجموعة واسعة من القنابل الذكية التي تصيب الأهداف بأقل قدر من الأضرار الجانبية، وبمنظومة عمليات يرتكز على الشبكة العنكبوتية يتم فيها استخدام المستشعرات على عدة مستويات لاكتشاف الأهداف وإصابتها".