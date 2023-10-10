ولي العهد السعودي يعلق بشأن ما يحدث في فلسطين

الرياض - محمد الاطلسي - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء يوم الاثنين، مع محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين

قدم الرئيس عباس جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين لولي العهد، مقدرا عاليا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية،

وفي وقت سابق، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحثا خلاله الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.

وبحسب بيان أردني، تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.