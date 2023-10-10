وردنا الان.. أول رد ناري لمصر على دعوة إسرائيل سكان غزة للتوجه إلى مصر.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ردت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى على تصريحات متحدث عسكري إسرائيلي، نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.

وقالت المصادر لوسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء،أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها حيث بات واضحا أن هناك مخططا واضحا لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر تصدت له مصر وستتصدى له، موضحة أنه سبق ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفه واستقر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.

أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.