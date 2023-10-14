الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحذر إسرائيل من حرائق لن تترك قاصياً أو دانياً

الرياض - محمد الاطلسي - حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استهداف المدنيين خلال التصعيد الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

ودعا الرئيس المصري في تصريحات له: "كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج الأطفال والمدنيين والعودة للمسار التفاوضي تجنبا لحرائق ستشتغل لن تترك قاصياً أو دانياً إلا أحرقته".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023: "كل صراع لا يؤول إلى السلام عبث لا يعول عليه".

وتابع: "مصر تسخر كل جهودها للوساطة دون قيد أو شرط".

وأكد: "سعى مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني".

وأكد السيسي أن مصر "لا ولن تتأخر عن مساعدة الفلسطينيين لكن خروجهم من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا