اتفرج أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهر بلمح البصر..وعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن اتفرج إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

وبينما هو يبحر على مياة الأمازون، أخذ بعضة على يده حتى نزفت فوضعها بداخل النهر.. آآ وهنا حدثت المفاجأة.. اتفرج بقية التفاصيل بالفيديو التالي

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