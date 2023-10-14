إسرائيل تتلقى ضربة موجعة بإستهداف مروحية تحمل 50 جنديًا اسرائيليا ..وهذا مصيرهم! (اتفرج فيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر عبرية، مساء أمس الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت مروحية لجيش الاحتلال بصاروخ كورنيت قرب مستوطنة "كيبوتس بئيري" يوم السبت الماضي في أول أيام عملية طوفان الأقصى.

ونقلت صحيفة "فلسطين بوست" عن المصادر قولها إن صاروخ المقاومة تسبب في تدمير الطائرة بالكامل وهي تحمل 50 جنديًّا من جيش الاحتلال.

يشار إلى أن مقطع فيديو كان قد انتشر في بداية عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي، يرصد لحظة إسقاط عناصر المقاومة الفلسطينية لمروحيتين في سماء قطاع غزة.