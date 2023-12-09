السعودية تعلن منح الجنسية لـ 3 فئات من المقيمين ومعاملتهم كمواطنين سعوديين .. هل انت منهم؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحرص القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمواطن السعودي، والاجنبي المقيم على اراضيها أيضاً، لذلك أصدر العاهل السعودي أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية ل 3 فئات من المقيمين الأجانب، وفق عدد من الشروط التي وضحها الأمر الملكي، ولأن الجنسية السعودية تعد حلم الكثير من المقيمين، فإن هذا الأمر الملكي سوف يسعدهم بلا شك، لأن الجنسية السعودية والجواز السعودي يمتاز بالكثير من الامتيازات التي تجعله حلم الكثير، ومن ابرز تلك الامتيازات هي ترتيب الجواز السعودي، حيث يحتل الترتيب 61 بين جوازات العالم، ويمكن لحامله أن يدخل 85 دولة بدون تأشيرة مسبقة، أو من خلال الحصول على تأشيرة الدخول في المطار، او عن الحصول على موافقة دخول من عن طريق الموقع الالكتروني التابع للدولة المراد دخولها، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين من أبناءها.أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسوم ملكي، مطلع العام الحالي 2023، قضى بمنح الجنسية السعودية ل 3 فئات من المقيمين الذين دخلو المملكة خلال فترة زمنية معينة، وتنطبق عليهم الشروط الموضحة في المرسوم الملكي الذي جاء بمثابة انفراجة كبيرة لهذه الفئات التي كانت تحلم بالحصول على الجنسية والتمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن السعودي خارج الوطن، والخدمات التي يحصل عليها داخل الوطن.

وبحسب المرسوم الملكي، فإن الفئة الأولى الذين يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، هم من كانت تابعيتهم عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.أما الفئة الثانية التي وردت في المرسوم الملكي، فهم الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

والفئة الثالثة والأخيرة التي يمكنها الحصول على الجنسية السعودية بحسب المرسوم الملكي، هم من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.