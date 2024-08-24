انت الأن تتابع خبر تعديل النظام الغذائي له أثر مماثل لحقن التنحيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد العلماء المتخصصون بأدوية التنحيف مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" على فوائدها في التحكم بنسبة السكر في الدم وفقدان الوزن، حيث أثبتت التجارب السريرية أن هذه الحقن فعّالة جداً وتساعد الأشخاص على فقدان نحو 15 في المئة من وزن أجسامهم.



وأشار الباحثون في دراسة جديدة إلى أن هذه الأدوية تكون أكثر فاعلية إذا ترافقت مع تعديلات في نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي الصحي.



وسلّطت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة "التغذية" الضوء على دور النظام الغذائي في إنقاص الوزن، حيث أشارت إلى أن أحد الألياف ويُسمّى "بيتا غلوكان" قد تكون له فوائد مماثلة لحقن التنحيف المستخدَمة حالياً في إنقاص الوزن.



وتتواجد ألياف "بيتا غلوكان" في الشوفان والشعير والأرز والفطر والأعشاب البحرية.



واختبر الباحثون في جامعتَي "أريزونا" و"فيينا" مكمّلات "بيتا غلوكان" وغيرها من مكمّلات الألياف الأخرى على مجموعة من الفئران لمدة 18 أسبوعاً، ووجدوا أنها قادرة عل تقليل محتوى الدهون وإنقاص وزن الجسم لدى الفئران بتأثير أشبه بتأثير "أوزمبيك".



وتقول ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية الوقائية لأمراض القلب في جامعة أريزونا، والتي شاركت في الدراسة: "ألياف "بيتا غلوكان" قابلة للذوبان في الماء. وبعد ذوبانها تكوّن مادة تشبه الهلام، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الأمعاء، الأمر الذي يعزز إنقاص الوزن" .