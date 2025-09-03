الرياض - كتبت رنا صلاح - الفراولة مش بس فاكهة لذيذة، دي كمان تعتبر من أقوى الأطعمة الخارقة اللي العلماء بينصحوا بيها، لأنها بتحتوي على مضادات أكسدة قوية بتدعم صحة القلب، وبتعزز مناعة الجسم، وبتحارب الالتهابات، وده اللي بيخليها إضافة ممتازة في نظامك الغذائي اليومي.

العلماء مش بيمدحوا الفراولة من فراغ.. غذاء خارق لصحة القلب والمناعة

بحسب دراسات علمية، الفراولة غنية بأكثر من 25 نوع من المركبات النباتية النشطة، زي الأنثوسيانين، والفيتامين سي، والفولات، اللي كلهم ليهم دور مهم في:

خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض.

مقاومة الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد.

تحسين الذاكرة وصحة الدماغ.

إزاي تدخل الفراولة في نظامك الغذائي؟

لو عايز تستفيد من الفراولة بشكل يومي، جرب الطرق دي:

تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

اخلطها في عصير مع لبن أو زبادي طبيعي.

أضفها لسلطة الفواكه أو الشوفان الصباحي.

جربها مع الحلويات الصحية زي تشيز كيك لايت.

نصيحة أخيرة

اختار الفراولة الطازجة أو المجمدة من مصدر موثوق، وغسلها كويس قبل الاستخدام، واستمتع بفوائدها الصحية المذهلة اللي بتخليها من أفضل الفواكه اللي ممكن تضيفها ليومك.