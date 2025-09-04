الرياض - كتبت رنا صلاح - التفاح مش بس فاكهة حلوة الطعم.. ده كمان بيشتغل كغذاء ذكي بينظف جسمك ويدّي دماغك دفعة قوية! أحدث الدراسات بتقول إن التفاح غني بالألياف والمركبات النشطة اللي ليها دور مهم في تحسين الهضم وتقوية الذاكرة.

باحثون: التفاح غذاء ذكي ينظف الأمعاء ويقوي الذاكرة

الألياف الذائبة وغير الذائبة الموجودة في التفاح، وخاصة البكتين، بتساعد على تحريك الفضلات وتنظيم حركة الأمعاء. ده بيخلي الجسم يتخلص من السموم بشكل طبيعي ويقلل فرص الإصابة بالإمساك ومشاكل القولون.

تحفيز خلايا المخ والذاكرة

وفقًا لتقارير بحثية نُشرت مؤخرًا، التفاح بيحتوي على مركب يُعرف باسم “كيرسيتين”، وهو من مضادات الأكسدة القوية اللي بتحمي خلايا المخ من التلف. تناول تفاحة يوميًا ممكن يساعد في تقوية التركيز وتقليل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في السن.

كيفية الاستفادة القصوى من التفاح

تناول التفاح بقشره للاستفادة من الألياف.

اختيار التفاح العضوي لتقليل التعرض للمبيدات.

دمجه في الوجبات اليومية سواء كوجبة خفيفة أو ضمن السلطات والعصائر.

التفاح مش بس فاكهة سهلة الأكل، لكنه غذاء ذكي بيحافظ على صحتك من الداخل والخارج. لو بتدور على فاكهة تساعدك تنظف جسمك وتحافظ على تركيزك.. متترددش تبدأ بتفاحة!