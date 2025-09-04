الرياض - كتبت رنا صلاح - يمثل حلم الحصول على شعر ناعم وصحي غاية تسعى إليها الكثير من الفتيات والسيدات حيث تعاني بعضهن من الشعر الخشن والمجعد ومع كثرة المنتجات الكيميائية ظهرت الحاجة إلى حلول طبيعية آمنة وفعالة وتأتي الخميرة الفورية كخيار طبيعي يمنح الشعر التغذية والنعومة والكثافة المطلوبة بشكل تدريجي وآمن

سر البنات اتكشف وصفة الخميرة السحرية لشعر ناعم من غير كيراتين

تحتوي الخميرة الفورية على عناصر غذائية تجعلها من أقوى المكونات الطبيعية للعناية بالشعر ومن أهم فوائدها

تقوي بصيلات الشعر من الجذور وتقلل من التساقط

تزيد من كثافة الشعر وتمنحه لمعانا صحيا

تساعد على فرد الشعر الخشن والمجعد تدريجيا

تغذي الشعر بالبروتينات فتقلل من التقصف والهيشان

تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يدعم نمو الشعر

وصفة الخميرة والموز والفازلين لفرد الشعر

يمكن استخدام هذه الوصفة كبديل فعال للطرق الكيميائية حيث تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وتغذيته ومن مكوناتها

عدد 2 ثمرة موز ناضجة

عدد 2 بيضة

عدد 3 ملاعق كبيرة خميرة فورية

عدد 4 ملاعق كبيرة عسل نحل

ملعقة كبيرة فازلين طبي

يتم هرس الموز ثم إضافة باقي المكونات للحصول على خليط كريمي يوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم يغطى الشعر لمدة ساعتين وبعدها يغسل بماء دافئ مع الشامبو والبلسم وتكرر الوصفة مرتين اسبوعيا

وصفة الخميرة والعسل للشعر الخشن

تعد هذه الوصفة من الطرق السهلة والفعالة للحصول على شعر أكثر نعومة ولمعانا وذلك من خلال مزج مكونات بسيطة ومتاحة

ملعقة كبيرة حليب دافئ

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة عسل أبيض

صفار بيضة واحدة

يتم خلط الحليب مع الخميرة والعسل وترك الخليط نصف ساعة حتى يتخمر ثم يضاف صفار البيضة ويوزع الخليط على الشعر النظيف ويترك ساعة كاملة وبعدها يغسل بالشامبو والبلسم وتكرر مرتين اسبوعيا

بديل طبيعي للكيراتين

تقدم وصفات الخميرة الفورية بديلا صحيا للكيراتين الكيميائي حيث تمنح الشعر مظهرا ناعما وصحيا مع تغذية متكاملة من الجذور حتى الأطراف ومع الانتظام في تطبيقها تظهر النتائج بشكل تدريجي وآمن مما يجعلها خيارا مناسبا للأطفال والكبار