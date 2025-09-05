الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحكومة البريطانية إقرار قانون جديد يمنع بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال والمراهقين تحت سن 16 عاماً، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من المشكلات المرتبطة بالسمنة واضطرابات النوم والقلق وضعف التركيز.

بريطانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عاماً

وبموجب القانون، سيُجرّم بيع أي مشروب يحتوي على أكثر من 150 ملغ من الكافيين لكل لتر، في جميع المتاجر والمطاعم والمقاهي وعبر الإنترنت، مع إلزام الشركات بوضع ملصقات تحذيرية واضحة تفيد بأن هذه المنتجات "غير موصى بها للأطفال".

وأوضحت وزارة الصحة أن الحظر قد يسهم في حماية ما يصل إلى 40 ألف طفل من السمنة ومضاعفاتها، لافتة إلى أن نحو 100 ألف طفل يستهلكون مشروبات الطاقة يومياً.

وكانت معظم سلاسل السوبر ماركت الكبرى قد أوقفت طوعاً بيع هذه المنتجات للقُصّر، فيما تستعد الحكومة للتشاور مع تجار التجزئة لضمان التطبيق الصارم للقرار.

وأكد خبراء طب الأطفال أن هذه المشروبات لا تقدم أي فوائد غذائية، بل قد تشكل خطراً على الصحة الجسدية والنفسية للشباب، مشددين على أن الخطوة الجديدة تمثل "إجراءً منطقياً لحماية النظام الغذائي للأطفال".