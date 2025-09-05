الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر مشروب المتة من بين المشروبات العشبية التي تتمتع بشعبية كبيرة في أمريكا الجنوبية، إذ يتم تحضيره من خلال نقع أوراق نبات المتة المجففة في الماء الساخن، ويمكن تناوله سواء باردًا أو ساخنًا، كما يحتوي هذا المشروب على الكافيين، مما يجعله مشابهًا بالشاي الأسود والأخضر في قدرته على تحسين التركيز.

اسم "شاي" شهير يزيد من خطر الإصابة ب 3 أنواع من السرطان.. دراسة تحذر

كشفت دراسة حديثة أن تناول مشروب المتة، وهو شاي عشبي يتم تحضيره من أوراق وأغصان نبات البهشية الباراغوانية (Ilex paraguariensis)، قد يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان، كما يشتهر هذا الشاي في أمريكا الجنوبية، وسوريا، ولبنان، وبعض مناطق الأردن، وأشارت العديد من الدراسات الوبائية إلى أن المتة قد ترفع خطر الإصابة بسرطان المريء، والحنجرة، وتجويف الفم.

ومن جانبها، أضافت ماريان ستيرن، أستاذة مشاركة في جامعة جنوب كاليفورنيا، لقد تمكنا الآن من تقييم أكثر دقة لتأثير المتة نفسها من تأثير درجة الحرارة، ووجدنا أن العلاقة الملحوظة بين شرب المتة وسرطان المريء تبدو مرتبطة بشرب المتة الشديدة السخونة.

السرطان والمتة

إلى جانب ذلك، كشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من مشروب المتة لفترة طويلة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم والحلق والرئتين، وترتبط زيادة الخطورة بتناول لتر إلى لترين، أو 4 إلى 8 أكواب، من مشروب المتة يوميًا، ويمكن أن تزداد الخطورة إذا كان الشخص مدخنًا، أو يتناول مشروبات كحولية بانتظام.

آثار جانبية للكافيين الموجود في مشروب المتة