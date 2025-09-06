أنساها خالص.. مكون طبيعي يضاف على الشاي يقضى على الانتفاخ وغازات البطن في دقيقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشاي باللبن من المشروبات اليومية المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لما يجمعه من خصائص غذائية مهمة؛ إذ يحتوي الشاي على مضادات أكسدة وكافيين، في حين يمد اللبن الجسم بالكالسيوم والبروتين والعناصر الأساسية لصحة الجسم.

وفي هذا السياق، توضح خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ أن الشاي باللبن يتمتع بعدد من الفوائد التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن الروتين الغذائي اليومي، ومن أبرز هذه الفوائد:

تحسين عملية الهضم: يساهم الشاي باللبن في تهدئة المعدة وتنظيم الهضم، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الغازات والانتفاخ وتخفيف التقلصات المعوية.

تعزيز الطاقة والنشاط: الكافيين الموجود في الشاي يمنح الجسم انتعاشًا ذهنيًا، بينما يوفّر اللبن البروتين الضروري لاستمرار النشاط والحفاظ على التركيز.

تقوية العظام: يحتوي اللبن على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين D، مما يساهم في دعم بنية العظام والوقاية من هشاشتها مع التقدم في العمر.

رفع كفاءة المناعة: يجمع المشروب بين مضادات الأكسدة في الشاي والبروبيوتيك الطبيعي في اللبن، ما يُعزّز صحة الجهاز الهضمي ويقوّي المناعة بشكل طبيعي.

تحسين مظهر البشرة: بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يُساعد الشاي باللبن على ترطيب البشرة وتنقيتها، مما يمنحها مظهرًا صحيًا ونضرًا.

دعم صحة القلب: الفلافونويدات في الشاي تساهم في خفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية، بينما يساعد البوتاسيوم في اللبن على تنظيم ضغط الدم.

تعزيز الحالة النفسية: يُحفّز الكافيين المزاج الإيجابي، في حين يعزز التربتوفان الموجود في اللبن من إنتاج هرمون السيروتونين المعروف بتأثيره الإيجابي على الحالة النفسية.

هل يمكن أن يساعد الشاي باللبن في إنقاص الوزن؟

تشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن الشاي يُسهم في تسريع عملية الأيض وحرق الدهون، بينما يمنح اللبن إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يجعله مشروبًا مناسبًا خلال فترات الرجيم.

ومن المثير للاهتمام أن اللبن يحتوي على التربتوفان، الذي يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، رغم وجود الكافيين في الشاي، مما يجعل هذا المشروب خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص حتى قبل النوم، خاصةً للراغبين في خسارة الوزن بطريقة متوازنة وصحية.