الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت دراسة حديثة أجراها باحثون في البرازيل قلقاً عن ارتباط ستة أنواع من المُحليات الصناعية الشائعة بتدهور وظائف الدماغ، وتسريع علامات الشيخوخة والخرف.

المُحليات الصناعية تُسرّع شيخوخة الدماغ

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المُحليات التي شملتها الدراسة هي: الأسبارتام، السكرين، أسيسلفام البوتاسيوم، الإريثريتول، الإكسيليتول، والسوربيتول، وقد أظهرت جميعها تأثيرًا سلبيًا على الذاكرة واللغة ومهارات التفكير.

ورغم أن الكمية التي تناولها المشاركون لم تتجاوز 200 ملغ يوميًا – أي ما يعادل علبة واحدة من مشروب غازي دايت – إلا أن أدمغتهم أظهرت علامات شيخوخة أسرع بنحو 1.6 سنة مقارنةً بمن استهلكوا كميات أقل.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المُحليات قد تتحلل إلى مركبات سامة تُلحق الضرر بخلايا الدماغ، كما رُبط الإريثريتول بتلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم، ما يزيد من خطر السكتة الدماغية.

وتابعت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب أكثر من 12 ألف شخص بالغ على مدى ثماني سنوات، ووجدت أن التأثير كان أكثر وضوحًا لدى من هم دون سن الستين، وخاصةً المصابين بداء السكري.

ومن اللافت أن المُحلي الطبيعي "تاجاتوز"، الموجود في بعض الفواكه ومنتجات الألبان، لم يُظهر أي ارتباط بتدهور وظائف الدماغ، ما يفتح الباب أمام بدائل أكثر أمانًا.

وحذّر الدكتور توماس مونرو هولاند من جامعة راش في شيكاغو من أن النظام الغذائي في منتصف العمر قد يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ في المستقبل، داعيًا إلى مراجعة استخدام المُحليات الصناعية في المنتجات اليومية.