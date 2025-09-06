الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الكولاجين هو بروتين سحري ويكون أساس البشرة لأنه يساهم في الحفاظ عليها ممتلئة وناعمة ومرنة، تمامًا مثلما كانت في سن العشرينيات، لكن المفاجأة وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، أن الجسم بعد سن الخامسة والعشرين، يبدأ بإنتاج كمية أقل من الكولاجين كل عام، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة، وتصبح البشرة أقل تماسكًا بشكل تدريجي.

أهمها مرق العظام.. 5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد

1- الحمضيات

يعد البرتقال والليمون والجريب فروت، وحتى الليمون الصغير الحلو، من أبرز قائمة الأطعمة الغنية بالكولاجين، فهي غنية بفيتامين C الذي يعد عنصرًا أساسيًا في إنتاج الكولاجين، إذ يساعد الجسم على تحويل الأحماض الأمينية إلى ألياف كولاجين قوية تمنح البشرة النضارة.

2- مرق العظام

ويعتبر مرق العظام السر الطبيعي للكولاجين، حيث إنه غني بالكولاجين والجيلاتين والأحماض الأمينية التي تدعم مرونة البشرة، كما يمنح تناول مرق العظام جرعة فورية من الكولاجين.

3- التوت

تساعد الفراولة والتوت بألوانه على حماية البشرة، لغناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل حمض الإلاجيك، فيعمل التوت على حماية الكولاجين الموجود من التلف، في حين يشجع البشرة على إنتاج المزيد منه.

4- المكسرات والبذور

بالإضافة إلى أن المكسرات مثل اللوز والجوز والحبوب مثل الشيا والكتان ودوار الشمس غنية بفيتامين E والزنك والدهون الصحية، فهي تساهم في حماية الكولاجين وتحافظ على قوة حاجز البشرة، ويعمل فيتامين E مع فيتامين C لإصلاح وإعادة بناء الكولاجين، في حين تحافظ أحماض أوميغا-3 الدهنية على نضارة البشرة وترطيبها، علاوة على أن الدهون الصحية تقلل الالتهاب الذي قد يسرع شيخوخة الجلد.

5- الخضراوات الورقية

يزود تناول السبانخ والملفوف والجرجير، وحتى الخس، الجسم بكميات مناسبة من فيتامين C والكلوروفيل، والمركبات النباتية التي تقوم بحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، فهي من ألد أعداء الكولاجين، ويعتقد أن الكلوروفيل (الصبغة التي تعطي الخضراوات لونها) يمكن أن يزيد من إنتاج سلائف الكولاجين في الجلد، وبالتالي يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين.