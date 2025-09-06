العشبة المعجزة.. نبات ينقي الدم ويزيل السموم من الجسم ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

الرياض - كتبت رنا صلاح - في دنيا الأعشاب والطب البديل، حيث تتلاقى فيه الحكمة القديمة مع الاكتشافات الحديثة والمتطورة، ينجلي للجميع دور النباتات الطبيعية في حماية الصحة والحفاظ عليها من الإصابة من كل الأمراض بل وعلاجها، حتى أن أغلب الناس أصبحوا يعرفونها تماما، لذا يعرفها الكثير باسم “صيدلية الطبيعة” وفيما تتجه جميع الأنظار إلى الأعشاب المشهورة التي يعرفها الكثير مثل عشبة الجنسنغ وعشبة الجنكة بيلوبا لما تتضمنه هذه العشبة من فوائد كثيرة للغاية بل وموثقة ومجربة، يختبئ في الخلف بعيدا تماما عن الأنظار نبات زاخم جدا بالفوائد يصنف بمثابة كنز نباتي ولكنه أقل شهرة من غيره من باقي الأعشاب، وعلى الرغم من كل هذا إلا أن تلك العشبة تحظى بفوائد كثيرة جدا: عشبة الجياوجولان، أو ما تعرف في الطب الصيني التقليدي الذي اشتهر على مر السنين ب “عشبة الخلود.

ولكن هنا في هذا التقرير بالتحديد أخص نوعًا معينًا من الأعشاب قد يكون غير معروف وأقل شهرة بكثير من تلك الأعشاب، ولكنه يحمل فوائد عظيمة أيضًا، وهي عشبة الجياوجولان، وتسمى عشبة الخلود.

هذه العشبة استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشكل غير طبيعي لقدرتها الفائقة على خفض نسب الكوليسترول الضار في الدم، بما يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز طول العمر والاحتفاظ بصحة مثالية وتُزرع هذه العشبة تحديدًا في المناطق والغابات الجبلية بشرق آسيا، ولها عدة أسماء، لكن رسميًا تُعرف باسم جينوستيما بنتافيلوم.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، فقد كانت ولا تزال هذه العشبة تستخدم منذ قرون في الطب الشعبي الصيني، ولكنها مؤخرًا شهدت شعبية كبيرة وأصبحت تتواجد بشكل أساسي في مشروبات مختلفة مثل شاي الأعشاب، كما يصنع منها العديد من المكملات الغذائية.

وجدير بالذكر أن هذه العشبة تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية للوقاية من السرطانات بمختلف أنواعها، لذا اغتنموا هذه الفرصة الآن وانتظموا على تناولها للاستفادة من كل هذه المزايا.

