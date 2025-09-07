الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر باحثون من عدد من الأطعمة التي تساههم في التخثر الوريدي العميق (DVT)، بعد حدوث تجلط في الأوردة العميقة، والتي عادة ما تبدأ في الساقين، إلا أن خطورتها تزيد في حال انتقال الجلطة عبر مجرى الدم، وهذا ما يحدث في جميع الحالات المرضية، وللوقاية من التعرض للترسبات في الشرايين التي قد تؤدي لمخاطر عالية، يجب تجنب الإسراف في تناول بعض الأطعمة، ولا سيما بعد توصل بعض الباحثون إلى وجود علاقة بين تراكم الترسبات في الأوعية الدموية وبعض الأطعمة، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل تحذير العلماء من الإسراف في تناول 5 أطعمة، لتسببها في حدوث جلطات خطيرة، وموضوعات أخرى ذات صلة.

أبرزها الأطعمة المصنعة .. تحذير من الإسراف في تناول 5 أطعمة تسبب جلطات خطيرة

الإسراف في تناول بعض الأطعمة، يساهم في تراكم الترسبات في الشرايين، كما يعرض الجسم لأمراض أخرى من خلال الإلتهابات، ويمكن لهذه الإلتهابات مع مرور الوقت، أن تمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة، نتيجة لتخثر الدم في الجسم، وبحسب موقع “ويب ميد” WebMD، فإن هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى إلتهاب طويل الأمد، وتؤدي إلى إصابات خطيرة، بمنع الدم من الحركة بشكل صحيح، ما يؤدي إلى حدوث جلطات خطيرة منها التي تصيب الأوردة العميقة.

تسبب بعض الأطعمة لتراكم البلاك في الأوعية الدموية، ما يعرض الجسم إلى الإصابة بإلتهابات طويلة الأمد تؤدي بدورها إلى جلطات أخطرها تلك التي تأتي في الأوردة العميقة، ومن تلك الأطعمة التي ينصح المتخصصون بعدم الإسراف في تناولها، أو الابتعاد عنها تجنبًا لتلك المخاطر:

الأطعمة المكررة أو المصنعة: ومن أبرزها الخبز الأبيض والارز الأبيض والوجبات السريعة، والمعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية، وكذلك الأطعمة المعبأة مسبقًا.

المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.

الحلويات.

الدهون المتحولة؛ مثل المارجرين (السمن النباتي الصناعي).

اللحوم الحمراء والمعالجة: بالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة والدهون المتحولة، فقد وجد الباحثون أن خطرها يكون أكبر على النساء أكثر من الرجال.

وحذر أيضًا المختصون من الفركتوز، حيث يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تحمي من الإصابة الجلطات

كما أن الإسراف في بعض الأغذية يسبب الجلطات، هناك أطعمة أخرى تقاوم تجلط الدم، وبحسب تقرير تم نشره عبر موقع «webteb»، فإنه يوجد أطعمة تحمي من الجلطات وهي:

الشيكولاتة الداكنة

تحمي من الجلطات، لاحتوائها على مركبات الفلافونيدات التي تمنع تخثر الدم وتمنع تراكم الصفائح الدموية.

الطماطم

حيث تحتوي على حمض الكلورجينيك الذى يسهم في منع تراكم الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم.

الأفوكادو

لاحتوائه على فيتامين E، الذي يحمي من التجلط.

المكسرات

حيث أنها غنية بفيتامين E، الذى يمنع تجلط الدم داخل الجسم ويزيد من الدورة الدموية داخل الجسم.

البصل

لاحتوائه على مادة الكيرستين المضادة للأكسدة، والتي تمنع التصاق الصفائح الدموية.

أسماك الماكريل والسردين والسالمون

حيث تحتوي هذه الأصناف على الأوميجا 3 التي تعزز مستوى سيلان الدم، وتمنع تكون الجلطات، وتحمي من الإصابة بأمراض القلب.