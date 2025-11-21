نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: لا آثار للمتفجرات في الطائرة العسكرية التركية المنكوبة في جورجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "صباح" التركية نقلا عن الطب الشرعي بأن الخبراء لم يعثروا على أي آثار لمواد متفجرة في حطام الطائرة العسكرية التركية التي تحطمت في جورجيا وأودت بحياة 20 عسكريا.

ووفقًا للصحيفة، أجرى الخبراء تحليلًا شاملًا لحطام الطائرة.

وأضافت الصحيفة: "أعد مختبر الأدلة الجنائية التابع لقوات الدرك أيضًا تقريرًا يتعلق بتحطم طائرة النقل العسكرية. ووفقًا للمعلومات التي تلقتها صباح، ينص التقرير على أنه "لم يتم العثور على أي آثار لمتفجرات أثناء التحقيق".

وفي سابق أفادت وزارة الدفاع التركية بتحطم طائرة نقل من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليس في 11 نوفمبر في جورجيا، ما أسفر عن مقتل 20 عسكريًا. وأكدت الإدارة الرئاسية التركية أن التحقيق يجري بدقة متناهية