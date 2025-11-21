نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتوا الأفضل في عيون كانيزاريس.. وإصابات الريال تثير القلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد سانتي كانيزاريس بالحارس تيبو كورتوا مؤكدا أنه أفضل حارس رآه في حياته، موضحا أن تطوره بدأ منذ انضمامه للدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد حتى أصبح من أبرز حراس العالم بفضل احترافيته العالية.

وبالتزامن مع ذلك، نفى كورتوا وجود أي مشاكل داخل غرفة ملابس ريال مدريد، وأوضح أن غيابه الأخير كان بسبب آلام بسيطة، وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة، رغم إصابته في العضلة المقربة التي ستبعده لنحو 10 أيام فقط.

كما يعاني ريال مدريد من إصابة فالفيردي الذي سيغيب مدة مماثلة بعد إجهاد عضلي ناتج عن كثرة مشاركاته هذا الموسم، بينما يفتقد الفريق جهود ميليتاو الذي سيغيب عن عدة مباريات مهمة، مع إمكانية عودته قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ورغم تراكم الإصابات، يرى النادي أن حالة اللاعبين مطمئنة، وأن عودتهم ستكون تدريجية خلال الفترة المقبلة.