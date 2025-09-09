الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد البول مرآة مهمة لحالة الجسم الصحية، وأي تغير في لونه أو رائحته أو حتى مظهره قد يكون إشارة مبكرة على وجود مشكلة خطيرة. وفي هذا السياق، حذر الأطباء من علامة واضحة قد تظهر على البول وتستدعي التدخل الطبي الفوري.

أوعى تتجاهلها.. ظهور هذه العلامة في البول يعني أنك مصاب بمرض خطير

يوضح الخبراء أن ملاحظة فقاعات أو رغوة في البول قد يكون أمرًا طبيعيًا في بعض الحالات العارضة، إلا أن استمرارها بشكل متكرر يُنذر بوجود نسبة عالية من البروتين في البول، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم البيلة البروتينية.

ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية، خصوصًا إذا استمرت رغم شرب كميات كافية من الماء.

فحوصات تكشف المشكلة مبكرًا

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات دقيقة للتأكد من السبب، أبرزها:

تحليل الميكروألبومين (Microalbuminuria): يكشف عن كميات دقيقة من البروتين، ويُعتبر وسيلة أساسية للكشف المبكر عن مشكلات الكلى، خاصة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

اختبار الغمس المنزلي: وسيلة أولية للكشف عن البروتين في البول، لكنها أقل دقة من الفحوصات المخبرية.

أمراض خطيرة مرتبطة بالبيلة البروتينية

ويؤكد الخبراء بأن وجود البروتين في البول لا يُعد مرضًا بحد ذاته، لكنه مؤشر على وجود خلل في الجسم. ومن أبرز المشكلات الصحية المرتبطة به:

ارتفاع ضغط الدم: يسبب إجهادًا للكلى ويؤدي إلى تسرب البروتين.

داء السكري: يُضعف الكلى تدريجيًا ويرفع خطر فقدان البروتين.

أمراض الكلى المزمنة: قد تؤدي إلى تلف أنسجة الكلى وفقدان البروتين بشكل متزايد.

ويشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظة استمرار هذه العلامة، لأن التشخيص المبكر يساعد في السيطرة على المضاعفات وحماية الكلى.