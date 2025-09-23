الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت دراسة طبية حديثة بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بمواد كيميائية شائعة في البلاستيك، مشيرة إلى أن تعرض الأطفال لها منذ المراحل المبكرة قد يشكل خطورة كبيرة على صحتهم.

موجودة في كل بيت.. مادة “خطيرة جدا” على صحة الأطفال

وكشف تحليل لمئات الدراسات الحديثة، تم نشره في مجلة “ذا لانسيت لصحة الطفل والمراهقين”، أن التعرض المبكر لمواد كيميائية توجد في البلاستيك قد يسبب مخاطر صحية بالغة للأطفال تستمر حتى ما بعد مرحلة البلوغ.

ركزت المراجعة على المخاطر الكبيرة التي يواجهها الأطفال نتيجة التعرض للبلاستيك الموجود في البيئة، موضحة ثلاث فئات رئيسية من المواد الكيميائية في البلاستيك: الفثالات التي تجعل البلاستيك مرنًا، والبيسفينولات التي تمنحه القوة، ومواد البولي فلورو ألكايل التي تجعله مقاومًا للحرارة وطارداً للماء.

تسخين البلاستيك في الميكروويف

ووفقًا لما ذكره المؤلف الرئيسي ليوناردو تراساندي، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب “إن واي يو جروسمان” في نيويورك، فإن هذه المواد الكيميائية تتواجد في منتجات الاستخدام اليومي مثل مواد تغليف الطعام ومستحضرات التجميل، حيث إن تسخين البلاستيك في الميكروويف قد يطلق ميكروبلاستيكات وجسيمات نانوية يمكن أن يتم ابتلاعها لاحقًا.

ولفت فريق الدراسة إلى أن التعرض لهذه المواد مرتبط باضطرابات الجهاز العصبي، وانخفاض الخصوبة، وانخفاض معدل الذكاء، وأمراض مزمنة مثل القلب، وفرط الحركة ونقص الانتباه، والسمنة، وحتى انخفاض وزن المواليد.

وأوضح تراساندي أن “الحد من استخدام البلاستيك أمر ضروري، مع توصيات عملية مثل استبدال العبوات البلاستيكية بالزجاجية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وتجنب وضع البلاستيك في الميكروويف أو غسالات الأطباق”، إلا أن الدراسات كشفت أن الزجاجات الزجاجية، والمأكولات البحرية، وحتى الملح قد تحتوي على كميات من البلاستيك الدقيق، ما يشير إلى صعوبة القضاء الكامل على التعرض.