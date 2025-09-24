“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة| أقوى من إبر

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة كمثرى البلسم من النباتات العشبية النادرة التي اكتشف العلماء مؤخرا فعاليتها الكبيرة في خفض السكر التراكمي في الدم خلال وقت قصير دون الحاجة الى الاعتماد الكامل على الانسولين تشير الدراسات الى ان المركبات الفعالة الموجودة في العشبة تساهم في تحفيز مستقبلات سكر الدم على الانتقال من داخل الخلية الى سطحها مما يسهل عملية التمثيل الغذائي للسكر ويقلل من تراكمه في الجسم ويعتبر هذا الاكتشاف ثورة في علاج مقاومة الانسولين والبدانة خاصة لدى الاشخاص الذين يعانون من السكري المزمن.

تحتوي عشبة كمثرى البلسم على مجموعة من المركبات النشطة التي تعرف باسم كوكوربيتان تريتوربينويدس وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت على خلايا بشرية وفئران ان هذه المركبات تحاكي آثار الانسولين بشكل فعال كما تعمل على تعزيز حرق الدهون وتحسين قدرة العضلات على امتصاص السكر بالاضافة الى ذلك تساعد هذه المركبات في الوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية وتقليل مخاطر الامراض المزمنة المرتبطة بالسكري ويؤكد الباحثون ان وجود اكثر من سبعين مركبا نشطا يجعل العشبة خيارا مثاليا لدعم الصحة العامة.

أهمية كمثرى البلسم للمرضى وامكانية الاستخدام

تفتح عشبة كمثرى البلسم افاقا جديدة في علاج مرضى السكري التراكمي خاصة لمن يواجهون صعوبة في السيطرة على مستوى السكر باستخدام الادوية التقليدية كما تساهم في خفض الحاجة الى الحقن المنتظمة بالانسولين وتحد من الاثار الجانبية المصاحبة للعلاج التقليدي ويؤكد الخبراء ان استخدام العشبة تحت اشراف طبي يمكن ان يكون وسيلة امنة وفعالة لتحسين جودة حياة المرضى وتعزيز التمثيل الغذائي للسكر والدهون بطريقة طبيعية كما تمثل فرصة للبحث العلمي لاستكشاف فوائدها في علاج الامراض المزمنة الاخرى.