الرياض - كتبت رنا صلاح - بغض النظر عن بساطة الفكرة، فإن تناول العنب بدون تحضير مناسب قد يشكل مخاطرة كبيرة على الصحة. الكثير من الأشخاص يتناولون العنب دون أن يفكروا في تنظيفه بشكل كامل، معتبرين أن الأمور بسيطة. لكن، وفق تحذير طبي، هناك خطأ فادح يرتكبه الكثيرون عند تناول العنب، ويؤدي إلى دخول ملوثات ضارة إلى الجسم من القشرة. في هذا المقال سنوضح الطريقة الصحيحة للتعامل معه بأمان وصحة، خاصة حين تكون التغذية مرتبطة بصحة الجسم.

"ماتفتكرش الموضوع سهل!!".. تحذير صادم من طبيب بشأن خطأ فادح يرتكبه الكثيرون عند تناول العنب

في تفاصيل التحذير الطبي، يُشير الطبيب إلى أن تناول العنب من دون غسله جيدًا هو خطأ يتكرر يوميًا بين كثير من الناس. العنب يُرش بالمبيدات الزراعية أثناء النمو والحصاد، وقد تبقى بقايا هذه المواد على سطح القشرة. لذا، فإن تناول الحبة دون تنظيفٍ كافٍ قد يسهِم في دخول مكونات ضارة إلى الجهاز الهضمي.

خطر المبيدات: سموم كامنة تتسلل

المبيدات التي تلتصق بالقشرة قد لا تُرى بالعين المجردة، لكنها تُشكل خطرًا داخليًا. عند تناول العنب غير المنظف، قد تتعرض الأمعاء للمهيجات والمواد الكيميائية، ما يؤدي إلى تهيّج المعدة أو أعراض تشبه التسمم، مثل الغثيان وآلام البطن. على المدى الطويل، قد تتراكم هذه المواد الضارة في الكبد أو الكلى، مما يزيد من مخاطر أمراض مزمنة.

كيفية تنظيف العنب بطريقة آمنة

لتفادي هذا الخطأ الفادح، إليك خطوات بسيطة وفعالة:

نقع العنب في ماء بارد مضاف إليه ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون لمدة 5 إلى 10 دقائق.

فرك الحبات بلطف بين الأصابع لإزالة أي شوائب أو بقايا ظاهرة.

شطف العنب تحت ماء جاري نظيف لإزالة أي بقايا متبقية.

تجفيفه بلطف بقطعة قماش نظيفة أو مناديل ورقية قبل تناوله أو حفظه.

فوائد إضافية للتنظيف الجيد

إضافة إلى إزالة الملوثات، يتيح التنظيف الجيد للعنب لك الاستمتاع بالنكهة الأصلية دون طعم كيميائي مزعج. كما أن العملية تمنع انتقال الجراثيم أو البكتيريا الموجودة على القشرة إلى لُب الحبة. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تمارس **الرياضة** أو تهتم بتغذية نظيفة، لأن الجسم يكون في حاجة إلى مدخلات صحية بالكامل.

خلاصة التحذير

بالرغم من أن تناول العنب قد يبدو أقرب إلى الفطرة، إلا أن الإهمال في تنظيفه بشكل صحيح يُعد خطأ فادحًا قد يؤدي إلى مخاطر صحية لا يستهان بها. لا تدع البساطة تخدعك: احرص دومًا على غسل العنب وفركه وشطفه بعناية، فحتى لو بدا الموضوع سهلًا، فإن العناية الدقيقة هي السبيل لضمان أن تكون الفاكهة صديقة لصحتك، وليس مصدرًا للضرر. العنب في صورته النظيفة يعطي فوائد ممتازة، لكن في صورته الملوثة قد يحمل بداخله تهديدًا خفيًا، فكن حذرًا ولا تستهين.