«العالم كله هيموت ويعرفها»…. عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم مليء بالمستحضرات الصناعية والمواد الكيميائية تظل الطبيعة هي المصدر الاكثر امانا والاغنى بالفوائد وقد كشفت دراسات حديثة ان الزعتر المجفف مع بذور الشمر يمثلان تركيبة فريدة تعيد للبشرة نضارتها وتقلل من علامات التقدم في العمر اذ يحتوي الزعتر على عناصر فعالة مثل فيتامين اي والزنك والحديد بينما تمنح بذور الشمر البشرة حماية طبيعية بفضل خصائصها المضادة للاكسدة وهو ما يجعل الدمج بينهما وسيلة مثالية لاعادة الحيوية والصفاء للوجه.

يعد الزعتر واحدا من الاعشاب الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية الخلايا وتجديدها كما يساهم في مكافحة التجاعيد ومنع ظهور الخطوط الدقيقة اما بذور الشمر فتعمل على تنظيف المسام بعمق والتقليل من الالتهابات الجلدية مما يمنح البشرة ملمسا ناعما ومظهرا مشرقا وعند دمج المكونين تتحقق نتيجة متكاملة تجعل البشرة اكثر شبابا وتوهجا الامر الذي يجعل هذه الوصفة الطبيعية خيارا فعالا لكل من يبحث عن عناية صحية بعيدا عن المواد الصناعية.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية واستخدامها

للحصول على نتائج مميزة يتم مزج ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف مع ملعقتين من بذور الشمر المطحونة ثم يضاف اليهما نصف كوب من الماء المغلي وعصير نصف ليمونة ويترك الخليط حتى يبرد ثم يصفى ويستخدم كقناع طبيعي يتم تدليك الوجه والرقبة به برفق لمدة لا تقل عن عشر دقائق مرتين اسبوعيا ومع الانتظام على هذه الوصفة تبدأ البشرة في استعادة بريقها ولمعانها تدريجيا لتظهر اكثر شبابا وصحة.