الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة والطعم غير المستساغ عند الاستيقاظ، حتى مع الالتزام بتنظيف الأسنان جيداً قبل النوم. وفي هذا السياق، تكشف طبيبة الأسنان سوفينا أحمد، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، أن الأسباب أعمق من مجرد بقايا الطعام وترتبط بآليات الجسم أثناء النوم.

3 أسباب خفية تتجاوز نظافة الأسنان

الأسباب الرئيسية وراء "أنفاس الصباح"

1. انخفاض إنتاج اللعاب ليلاً: أثناء النوم، يتباطأ إفراز اللعاب بشكل طبيعي، والذي يعمل كمنظف للفم. ويزداد الأمر سوءاً مع التنفس من الفم، مما يوفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة، خاصة على اللسان.



2. مشاكل الجيوب الأنفية (الطعم المالح أو الدموي): قد يكون الطعم المالح أو الشبيه بطعم الدم عند الاستيقاظ علامة على وجود عدوى أو حساسية في الجيوب الأنفية. يؤدي ذلك إلى ما يُعرف بـ"التنقيط الأنفي الخلفي"، حيث يتسرب المخاط المحمل بالبكتيريا وآثار الدم الدقيقة من الأنسجة المتهيجة إلى الحلق، مسبباً هذا الطعم المميز.



3. الارتجاع الحمضي الصامت (الطعم الحامضي أو المعدني): قد يكون الطعم الحامضي ناتجاً عن تسلل أحماض المعدة إلى الحلق والفم ليلاً، في حالة تُعرف بـ"الارتجاع الصامت" والتي لا تسبب حرقة المعدة المعتادة.

جودة النوم.. عامل غير متوقع

أشارت الطبيبة سوفينا إلى أن جودة النوم السيئة، مثل النوم المتقطع أو الشخير أو انقطاع النفس النومي، يمكن أن تشوه إدراك حاسة التذوق وتسبب شعوراً بطعم غريب في الفم عند الاستيقاظ.

4 خطوات بسيطة للتغلب على المشكلة

للاستيقاظ بفم منتعش، أوصت الطبيبة باتباع روتين مسائي بسيط وفعال:



الترطيب: شرب كوب من الماء قبل النوم، وإبقاء آخر بجانب السرير لترطيب الفم عند الحاجة.



تحفيز اللعاب: مضغ علكة خالية من السكر في المساء لتحفيز إفراز اللعاب.



كشط اللسان: إدخال كشط اللسان ضمن روتين التنظيف اليومي لإزالة البكتيريا المتراكمة.



التنظيف الشامل: الالتزام باستخدام خيط الأسنان وغسول فم مضاد للبكتيريا أو متعادل الحموضة.