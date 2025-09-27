الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار تحذير جديد من خبراء التغذية والأطباء جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن المخاطر الصحية المرتبطة بتناول نوع معيّن من الدجاج المنتشر بكثرة في الأسواق المحلية، خاصة ذلك المُربّى في مزارع صناعية تعتمد على أساليب تغذية محفوفة بالمخاطر.

تسبب مرض قاتل.. أطباء يحذروا من تناول هذا النوع من الفراخ | أوعي تعمليها للعيال

التحذيرات تركز على ما يُعرف تجاريًا بـ دجاج 40 يوم، وهو نوع يُربّى باستخدام محفزات نمو وهرمونات وأعلاف معدّلة لزيادة الوزن بسرعة غير طبيعية خلال فترة قصيرة.

وبحسب تقارير غذائية، قد يحتوي هذا النوع على بقايا مضادات حيوية ومواد كيميائية ضارة، ما يرفع احتمالية حدوث آثار جانبية خطيرة على المدى الطويل.

وقال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن الاستهلاك المتكرر لهذا النوع من الدجاج قد يؤدي إلى تراكم مواد سامة في الكبد والكلى، خاصة لدى الأطفال والحوامل ومرضى ضعف المناعة.

وأضاف أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية داخل مزارع الدواجن يشكّل تهديدًا للصحة العامة، لأنه يضعف المناعة الطبيعية ويزيد من مقاومة البكتيريا.

علامات تدل على أن الدجاج غير آمن

ينصح الأطباء والمختصون بالتوقف عن شراء الدجاج في حال ظهور العلامات التالية:

لون الجلد مائل للرمادي أو الأزرق.

رائحة قوية ونفّاذة حتى قبل الطهي.

وجود سوائل لزجة على الجلد أو داخل الكيس.

كِبر حجم الدجاج بشكل غير منطقي مقارنة بعمره.

وفي سياق متصل، سبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية WHO مخاطر الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في تربية الدواجن، مشيرة إلى ارتباطها المباشر بضعف مناعة الإنسان. كما كشفت دراسة منشورة في مجلة Food Chemistry أن بعض منتجات الدواجن تحتوي على بقايا هرمونات نمو بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟