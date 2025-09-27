الرياض - كتبت رنا صلاح - ينصح خبراء الأسنان بشرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لإزالة الجير من أسنانك، وعلى الرغم من أنه ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أن الانتظام في تناوله يقوي اللثة ويساعد على التقليل من تكون الجير.

في كل بيت.. تناول 3 أكواب من هذا المشروب يوميًا يحارب الجير ويقوي الأسنان

كما أوصى الخبراء بشرب من كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للاستفادة من خصائصه المضادة للبكتيريا والغنية بمضادات الأكسدة، فهذا المشروب يحتوي على فيتامين C وفيتامين E والفينولات والكاتيكينات والفلافونويدات، التي لا تقتصر فوائدها على منع تراكم الجير فحسب، بل تعمل أيضًا على محاربة البكتيريا الفموية مما يسهل التخلص منها.

كيف يعمل الشاي الأخضر على تقوية اللثة؟

والجدير بالإشارة، أن الانتظام في شرب الشاي الأخضر لا يعمل على تقليل الجير فقط، بل يساعد أيضًا على تقوية اللثة، وتتمتع الكاتيكينات والفلافونويدات التي توجد في الشاي الأخضر بتأثيرات مضادة للالتهابات مفيدة لأنسجة اللثة، إذ تساهم في تقليل خطر النزيف وتعزيز التئام اللثة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وهذه المركبات توفر حماية مضادة للفيروسات، مما يساعد على خلو الفم من العدوى وتعزيز صحة اللثة.

لماذا يعتبر تناول الشاي الأخضر بديلاً للعناية بصحة الفم؟

تعتبر العناية بالأسنان بشكل جيد أمرًا مهمًا للغاية للتخلص من الجير المتراكم، ويعد الشاي الأخضر إضافة مفيدة لتحسين صحة الفم، إذ إن محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة يساعد على التقليل من نمو البكتيريا، كما أن تناول هذا المشروب يوميًا وبكميات معتدلة قد يقلل من تراكم البكتيريا ويحافظ على قوة اللثة، وبالتالي يحد من خطر النزيف والالتهاب، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشاي الأخضر لا يكون بديلاً عن الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان أو ممارسات النظافة الأساسية مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.