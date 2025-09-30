الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى الكثير من مرضى السكري للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم من خلال اختيار أطعمة صحية ومتوازنة ويعد تناول الفواكه جزءا أساسيا من النظام الغذائي ولكن مع مراعاة اختيار الأنواع ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي تمنح الجسم فوائد غذائية دون التسبب في ارتفاع مفاجئ للجلوكوز وفيما يلي نستعرض مجموعة من الفواكه المناسبة لمرضى السكري وكيفية تناولها بذكاء

تعرف على فواكه آمنة لمرضى السكري دون رفع مستوى الجلوكوز

التفاح

يحتوي التفاح على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر كما يوفر فيتامينات ومضادات أكسدة مفيدة

مؤشره الجلايسيمي منخفض إلى متوسط

يفضل تناوله صباحا أو كوجبة خفيفة

أفضل طريقة تناوله بقشره كاملا

الكرز

يمثل الكرز مصدرا لمضادات الأكسدة والفيتامينات كما أن مؤشره الجلايسيمي منخفض مما يجعله خيارا مثاليا

يمكن تناوله كوجبة خفيفة في منتصف اليوم

أفضل طريقة تناوله طازجا أو مجمدا

ينصح بمزجه مع الزبادي أو المكسرات

الفراولة

تمنح الفراولة إحساسا بالشبع مع محتوى منخفض من الكربوهيدرات وتحتوي على فيتامين سي وألياف

مؤشرها الجلايسيمي منخفض

تناولها صباحا أو كوجبة خفيفة

يفضل خلطها مع البروتين مثل الزبادي

التوت

يعد التوت سواء الأزرق أو الأحمر أو الأسود من الفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة

مؤشره الجلايسيمي معتدل

يناسب وجبة الإفطار أو المساء

يفضل تناوله طازجا أو مجمدا دون سكر

الكمثرى

تعتبر الكمثرى من الفواكه الغنية بالألياف وتساعد على إبطاء عملية الهضم

مؤشرها الجلايسيمي منخفض

تناولها بعد التمرين أو بعد الظهر

يفضل تناولها بقشرها مع مكسرات

الجريب فروت

يمتاز الجريب فروت بفيتامين سي ومضادات أكسدة تدعم حساسية الأنسولين

مؤشره الجلايسيمي منخفض

ينصح بتناوله صباحا أو قبل الوجبات

أفضل طريقة تناوله نصف ثمرة طازجة

الحمضيات

تشمل البرتقال والليمون وغيرها وتتميز بفيتامين سي والألياف

مؤشرها متوسط إلى منخفض

تناولها في الإفطار أو بعد التمرين

الأفضل تناولها كاملة وليس عصيرا

المشمش

يوفر المشمش عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين أ وفيتامين سي

مؤشره الجلايسيمي منخفض

تناوله بين الوجبات أو مع الشوفان

الأفضل تناوله طازجا أو مجففا دون سكر

البرقوق

يتميز البرقوق بمحتواه من الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم

مؤشره الجلايسيمي منخفض إلى متوسط

ينصح تناوله بعد الوجبات أو في السلطة

يفضل تناوله طازجا بقشره

الخوخ

يمثل الخوخ خيارا صيفيا منعشا وغنيا بالفيتامينات والألياف

مؤشره الجلايسيمي متوسط

يمكن تناوله كوجبة خفيفة

أفضل طريقة تناوله طازجا مع الزبادي

من خلال هذه الاختيارات يستطيع مريض السكري الاستمتاع بالفواكه دون قلق مع مراعاة تناولها باعتدال ودمجها مع بروتين أو دهون صحية لتقليل تأثيرها على سكر الدم