الرياض - كتبت رنا صلاح - من الطبيعي أن تبحث الكثير من النساء عن طرق آمنة وطبيعية تمنح الشعر الصحة والجمال ومن بين الكنوز النباتية التي حظيت باهتمام كبير يبرز الزعتر البري كخيار فعال أثبت جدواه عبر الزمن فقد استخدمه القدماء في وصفات لتقوية الشعر وزيادة كثافته لما يحتويه من عناصر تنشط فروة الرأس وتغذي الجذور بعمق ومع أهمية جمال الشعر كأحد أبرز أسرار الثقة والأنوثة نقدم لك اليوم وصفة منزلية بسيطة تعتمد على الزعتر البري نشرح فيها جميع المكونات وطريقة التحضير والاستخدام خطوة بخطوة لتكوني أقرب لشعر صحي وكثيف دون الحاجة للمواد الكيميائية.

شعرك هيهفف من النعومة.. عشبة برية فوائدها غير تقليدية.. نبتة طبيعية ستبهرك بنتائجها الغير متوقعة خلال فترة

عزيزتي حواء متاحة الآن أن يتم استخدام الزعتر البري على الشعر بوصفه بسيطة للغاية ومكونات غير مكلفه وقد جاءت على النحو التالي:

مقدار 5 ملاعق من الزعتر الجاف.

عدد 3 أكواب من الماء.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى يتم فيها العمل على إحضار قدر مناسب يوضع فيه الماء السابق الإشارة إليه وبعد ذلك يضاف إليه عشبه الزعتر البري المجفف.

الخطوة الثانية يتم رفع هذا الوعاء على النار ويترك أن يصل إلى مرحلة الغليان وبعدها يتم ترك الوعاء جانبا حتى يهدا تماما.

الخطوة الثالثة يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وبعد ذلك يتم شطفه بماء الزعتر البري كنوع من أنواع الغسل إلى الشعر وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر -على الأقل- لنتائج ممتازة من الطول والكثافة وقلة التساقط وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع