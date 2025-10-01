الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأطباء وخبراء التغذية، على أن طريقة طهي الطعام تؤثر بشكل مباشر على قيمته الغذائية، لذلك يفضل اللجوء إلى طرق طهي تحافظ على فوائده الصحية، خصوصًا عند إعداد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة.

لمحبي المكرونة.. خطأ شائع عند الطهي قد يرفع سكر الدم بسرعة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” Independent البريطانية، يوصي الخبراء بطهي المكرونة حتى تكون متماسكة عند تناولها، بدلاً من طهيها لفترة طويلة، حيث يتسبب الطهي المفرط للمكرونة في إطلاق النشا لعناصر غذائية مهمة في ماء الطهي، كالبروتين والكربوهيدرات والألياف، وبالتالي يقلل من فوائدها الصحية، بالإضافة إلى أن المكرونة المطهوة بشكل مفرط قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

خطأ عند طهي المكرونة يرفع سكر الدم

كما نقلت الصحيفة، ما ذكرته ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بمركز ستانفورد، بأن المكرونة المتماسكة “تؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمكرونة المطهوة جيدًا”، وتساعد هذه الطريقة في إبطاء هضم وامتصاص الغلوكوز، مما يؤدي إلى خفض “المؤشر الغلايسيمي” أو مؤشر نسبة السكر في الدم، فهذا المؤشر يقيس سرعة ارتفاع مستوى السكر بعد تناول الكربوهيدرات، حيث تعد الأطعمة منخفضة المؤشر، مثل المكرونة المتماسكة والشوفان والجزر، أكثر فائدة للصحة مقارنة بالأطعمة مرتفعة المؤشر مثل البطاطس والخبز الأبيض.

عند ارتفاع سكر الدم بسرعة، يقوم الجسم بإنتاج الأنسولين لإعادة التوازن، لكن هذه الزيادة المفاجئة قد تؤدي إلى انخفاض سريع في مستوى السكر، مما يسبب الشعور بالتعب والرغبة في تناول المزيد من الطعام، كما يوصي بعدم شطف المكرونة بعد الطهي، لأن هذا يؤدي إلى فقدان النشويات والعناصر الغذائية المفيدة الموجودة فيها.