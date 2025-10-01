الرياض - كتبت رنا صلاح - يرغب الكثيرون في التخلص من دهون البطن العنيدة، ويمكن تحقيق ذلك باتباع خطة متكاملة تشمل التغذية الصحية، النشاط البدني، والعناية بجودة النوم، وفي هذا الإطار، قامت مدربة اللياقة البدنية ديفي تشيدا، بتقديم خطة فعالة من 7 خطوات، يكون الهدف منها هو تحسين الصحة العامة وزيادة اللياقة البدنية في 90 يومًا، وفقًا لما نشرت Times of India.

دهون الكرش العنيدة.. 7 خطوات للتخلص منها في 3 شهور

نقدم لكم 7 خطوات بسيطة وفعّالة يمكن أن تساعدكم في التخلص من دهون البطن العنيدة وتحقيق نتائج ملحوظة في فترة قصيرة كالتالي:

1-التوقف عن تناول الأطعمة غير الصحية

أول خطوة للتخلص من الدهون هي الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالسكريات والدهون غير الصحية، مثل الوجبات السريعة، والمخبوزات المحلاة، والمشروبات الغازية، لأنها تعيق فقدان الوزن وتؤثر بالسلب على الصحة.

2-مراقبة السعرات الحرارية والوجبات

تنصح تشيدا بمراقبة السعرات الحرارية عبر تطبيقات مخصصة أو باستخدام الميزان لمراقبة الوزن، فهذا يساعد على التحكم في حجم الوجبات وضبط كمية السعرات اليومية.

3-تناول وجبات متوازنة وغنية بالمغذيات

لا بد من تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل الدجاج، الأسماك، والبيض، بالإضافة إلى الخضروات، الفواكه، والبقوليات الغنية بالألياف، لتعزيز الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم.

4-زيادة استهلاك البروتين

تلعب البروتينات دورًا أساسيًا في بناء العضلات وتقليل الدهون، لذلك، تنصح بتناول كمية محددة من البروتين يوميًا، إذ يحتاج الرجال إلى 1.5-2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، بينما تحتاج النساء إلى 1-1.5 غرام.

5-ممارسة النشاط البدني يوميًا

ينبغي التحرك يوميًا عن طريق أنشطة بسيطة مثل المشي بعد الوجبات وصعود الدرج بدلاً من المصعد، إلى جانب ذلك، يجب التركيز على تمارين القوة وتمارين الكارديو لتعزيز اللياقة البدنية.

6-اتباع قاعدة 7:1

تشمل هذه القاعدة مجموعة من العادات اليومية التي تساعد في تحقيق الأهداف الصحية، مثل:

ممارسة الرياضة 7 أيام في الأسبوع

المشي 6 آلاف خطوة يوميًا

الالتزام بنوم منتظم 5 أيام في الأسبوع

تقليل الوجبات الدسمة إلى 4 مرات شهريًا

تناول 3 وجبات غنية بالبروتين يوميًا

تناول طبقين من الخضروات يوميًا

تناول فاكهة واحدة يوميًا

7-تحسين جودة النوم

النوم الجيد ضروري لفقدان الوزن، لذا توصي الخطة بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتقليل الكافيين في المساء، والاستحمام بماء دافئ، مع الحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة لنوم مريح.