الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الأطباء وأخصائيي التغذية، عن وجود نبتة خضراء يغفل الكثيرون عن تناولها على الرغم من سهولة إضافتها إلى الطعام كما إنها رخيصة الثمن، لكنها تتمتع بفوائد صحية مذهلة للجسم، من بينها إنها تساعد على الوقاية من السرطان وتساهم في خفض ضغط الدم.

نبتة خضراء رخيصة الثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة Metro البريطانية، أوضح خبراء التغذية أن نبات الريحان يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، كما إنه يساهم في الحفاظ على توازن ضغط الدم، ويجدر بالإشارة إلى أن الريحان هو عشبة خضراء تشبه البقدونس والنعناع، ويستخدمها الإيطاليون في تحضير البيتزا وصلصات المكرونة، وبالرغم من الاعتقاد الشائع بأن الإيطاليين هم أول من اكتشفوه، إلا أن بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن جذوره تعود إلى الهند وجنوب شرق آسيا منذ أكثر من 5000 عام.

فوائد الريحان

وفي هذا السياق، قالت أخصائية التغذية المعتمدة جيليان كولبيرتسون من عيادة كليفلاند: “يحتوي الريحان على عناصر غذائية ومركبات تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل”، لافتة إلى أنه يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات ويساعد على تعزيز الصحة النفسية، حسب نوع الريحان وطريقة استخدامه.

وبحسب تقرير مترو، فيتم استخدام الريحان في الطب الصيني التقليدي منذ مئات السنين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أنه يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

وتابعت جيليان: “يحتوي الريحان على مادة الأوجينول، وهي زيت يساعد على خفض ضغط الدم عبر إرخاء الأوعية الدموية”، مؤكدة أن هذا التأثير يشمل جميع أشكال الريحان سواء كان أوراقًا أو مستخلصات أو مساحيق، فضلًا عن دوره في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

زيت الريحان الحلو العطري

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Molecules عام 2016 أن زيت الريحان الحلو العطري يتمتع خصائص فعّالة في مواجهة خلايا سرطان القولون، إذ وجدت النتائج أن خمسة أنواع مختلفة من الريحان تحتوي على مركبات مضادة للسرطان تعيق نمو الخلايا السرطانية وتحد من انقسامها، كما تتسبب في تدميرها، وأضافت جيليان: “هناك أدلة متزايدة على أن الريحان قد يشكّل أداة مهمة للوقاية من السرطان، لكننا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه النتائج ومعرفة الكميات المناسبة للاستخدام”.

تأثير الريحان على مرض السكري

كما تابعت “جيليان”، أن الدراسات السريرية على البشر ما زالت في مراحلها الأولى، إلا إنها أظهرت نتائج واعدة في مجال خفض مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وهو ما أكدته أيضًا تجارب أُجريت على الحيوانات باستخدام مستخلص الريحان.

وبالرغم من هذه النتائج، أكدت “جيليان”، على أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات طويلة المدى لتلك النبتة على تنظيم سكر الدم، مضيفة أن الريحان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع أو إبطاء تلف الخلايا من خلال تحييد “الجذور الحرة” الضارة، وتابعت: “ينتج الجسم الجذور الحرة استجابةً للتوتر والالتهابات، كما تأتي من عوامل بيئية مثل التدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، إلا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان تعمل كدرع واقٍ يحمي الجسم من هذه الأضرار والمشكلات الصحية المترتبة عليها”.