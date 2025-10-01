الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من مرضى السكري من صعوبة السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، لكن هناك مشروب يساعد على خفضه بكل سهولة، فقد أظهرت الكثير من الدراسات أن مشروب الزنجبيل يساهم في التقليل من الدهون ويزيد حساسية الأنسولين، وفي السطور التالية نستعرض لكم فوائد الزنجبيل لمرضى السكري، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “food.ndtv”.

مكون سحري في مطبخك يخفض سكر الدم بسرعة

يتميز الزنجبيل برائحته القوية النفاذة ونكهته الحارة لمختلف الأطعمة، وقد استخدم منذ العصور القديمة في العلاجات المنزلية، ومن فوائده لمرضى السكري ما يلي:

1- خفض نسبة السكر في الدم

يستطيع مرضى السكري تناول كوب من الزنجبيل المغلي في الصباح فهو يساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

2- علاج اضطرابات المعدة

يساعد الزنجبيل على التخلص من غازات المعدة وتهدئة الاضطرابات، كما إنه يعمل على استرخاء العضلات ويتم استخدامه في علاج الإسهال.

3- يعزز صحة القلب

يساهم الزنجبيل في التقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فإنه واحد من المشروبات التي تساعد على تعزيز صحة القلب وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

4- تقوية المناعة

يتم استخدام الزنجبيل في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لدوره في تقوية جهاز المناعة.

5- فقدان الوزن

يساعد الزنجبيل مرضى السكري على إنقاص الوزن فهو يعمل على حرق الدهون ويعزز الشعور بالشبع ويقلل من الشهية.

الآثار الجانبية المحتملة للزنجبيل

كما أن الإفراط في تناول الزنجبيل يسبب بعض الآثار الجانبية المحتملة وهي:

حرقان في المعدة.

إسهال.

غثيان.

صداع.

وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الحالات الصحية التالية عدم تناول الزنجبيل أو استشارة الطبيب قبل استخدامه: