الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة دون إضافة السكر أو الدهون المشبعة قد يساهم في العيش لفترة أطول مع تقليل خطر الإصابة بالأمراض، وهذه أخبار سارة لعشاق القهوة.

لعمر مديد بدون أمراض.. طريقة واحدة لشرب القهوة

ووفقًا لما نشره موقع Science Alert نقلًا عن دورية Nutrition، كانت فكرة أن القهوة قد تقلل من خطر الوفاة المبكرة معروفة، لكن فريق الدراسة بقيادة باحثين من جامعة تافتس، أراد معرفة ما إذا كانت الإضافات التي توضع في القهوة تحدث فرقًا.

القهوة وتقليل خطر الوفاة

ومن جانبه، قال عالم الأوبئة بينجي تشو من جامعة تافتس، إن “دراسات قليلة كشفت كيفية تأثير إضافات القهوة على العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة، وتعتبر الدراسة الحالية من أوائل الدراسات التي حددت كمية المُحليات والدهون المشبعة المُضافة”، وتتناسب نتائج الدراسة الجديدة مع الإرشادات الغذائية للأميركيين التي تنصح بالحد من إضافة السكر والدهون المشبعة.

السكر والدهون المشبعة

وفي هذه الدراسة، قام الفريق بتحليل الإحصائيات الخاصة بـ 46,332 بالغًا أميركيًا تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر، والمسجلة في المسوحات الصحية الحكومية، على مدى 9-11 عامًا في المتوسط، في هذا الوقت، توفي 7,074 شخصًا، وهي وفيات تم بعد ذلك مقارنتها باستهلاك القهوة.

ووجد الباحثون أن من يتناول القهوة لاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في خطر الوفاة لجميع الأسباب، إلا أنه عند إضافة أكثر من القليل من السكر والدهون المشبعة (كما هو موجود في الحليب كامل الدسم أو الكريمة) إلى الخليط، اختفت تلك الأهمية الإحصائية.

القهوة السادة

ارتبط شرب القهوة السوداء أو القهوة قليلة السكر والدهون بانخفاض نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 14% مقارنة بعدم شرب القهوة إطلاقًا، ويبدو أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا هو الكمية المثالية.

السر في الكافيين

وكشفت نتائج الدراسة أن الكافيين هو المسؤول عن هذه الفوائد، إذ لم يلاحظ شاربو القهوة منزوعة الكافيين أي فرق في معدلات الوفيات، كما أن السكر والحليب والقشدة يخففون من الآثار الإيجابية.

مركبات نشطة بيولوجيًا

كما قال فانغ فانغ تشانغ من جامعة تافتس: “يمكن أن تُعزى الفوائد الصحية للقهوة إلى مركباتها النشطة بيولوجيًا، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن إضافة السكر والدهون المشبعة يمكن أن تقلل من فوائد إطالة العمر بدون أمراض”.