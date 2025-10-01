الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد بذور اليقطين، التي تتميز بشكلها المسطح البيضاوي، واحدة من الأطعمة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية رغم حجمها الصغير، فهي غنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل المغنيسيوم، والزنك، والحديد، والبروتين، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي تجعل منها غذاءً خارقًا.

بذور اليقطين.. الوصفة الكاملة من أجل أقصى فائدة

وفقًا لدراسة نشرتها صحيفة Times of India نقلاً عن إصدارات المكتبة الوطنية الأميركية للطب، تُعد بذور اليقطين مصدرًا غنيًا بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يلعبان دورًا كبيرًا في تنظيم الحالة المزاجية والنوم، كما يُمكن أن يساهم تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، مثل بذور اليقطين، في تخفيف الاكتئاب وتحسين جودة النوم بشكل عام.

فوائد بذور اليقطين في محاربة الالتهابات والأكسدة

كما تكشف الدراسات أيضًا عن فوائد إضافية لبذور اليقطين، مثل تحسين تكوين الحيوانات المنوية والتئام الجروح، إضافة إلى ذلك، تتميز بذور اليقطين بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة، مما يجعلها علاجًا فعالًا للتقرحات، بالإضافة إلى كونها علاجًا طبيعيًا لتضخم البروستاتا الحميد.

أفضل الأوقات لإدراج بذور اليقطين في نظامك الغذائي

هناك العديد من الطرق لدمج بذور اليقطين في نظامك الغذائي اليومي، فيما يلي خمس طرق لدمجها في وجباتك بطريقة لذيذة:

طاقة الصباح

رغم أنه لا يوجد دليل قاطع يحدد الوقت المثالي لتناول بذور اليقطين، يرى الخبراء أن تناولها في الصباح يساعد الجسم على الحصول على الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط، تحتوي بذور اليقطين على الزنك، وهو عنصر حيوي لوظائف الخلايا المناعية ومكافحة العدوى، وتساعد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد.

بعد التمارين الرياضية

تعد بذور اليقطين خيارًا ممتازًا كوجبة خفيفة بعد التمرين، حيث أنها غنية بالبروتين الذي يعزز إصلاح الأنسجة العضلية، وتحتوي حفنة من بذور اليقطين على نحو 7 جرامات من البروتين، وهي أيضًا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة مثل الليوسين والإيزوليوسين والفالين، والتي تساعد في بناء بروتين العضلات.

كما يساعد المغنيسيوم في بذور اليقطين على استرخاء العضلات، مما يقلل من التقلصات ويعزز التعافي، ويمكنك مزج بذور اليقطين مع الفاكهة أو الزبادي للحصول على وجبة متوازنة بعد التمرين.

قبل النوم

تناول بذور اليقطين قبل النوم يعد ممارسة صحية رائعة، فهي غنية بالتريبتوفان، الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين لتحسين المزاج والميلاتونين لتعزيز النوم، كما يساعد المغنيسيوم في بذور اليقطين على تهدئة الجهاز العصبي ويساعد على النوم بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الزنك في بذور اليقطين على تحسين تحويل التريبتوفان إلى سيروتونين وميلاتونين بشكل أكثر فعالية، كما تدعم العناصر الغذائية في بذور اليقطين إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم.

طرق متنوعة لتناول بذور اليقطين

بذور اليقطين يمكن تناولها بطرق عديدة وسهلة، مما يتيح لك دمجها في نظامك الغذائي بسهولة:

العصائر والمشروبات المخفوقة: يمكنك مزج ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور اليقطين في عصيرك الصباحي للحصول على نكهة لذيذة وفوائد صحية.

الحساء والسلطات: يمكنك رش بذور اليقطين المحمصة على الحساء أو السلطات لإضافة نكهة غنية وفوائد غذائية.

الشوفان والزبادي اليوناني: يُنصح بإضافة ملعقة من بذور اليقطين إلى دقيق الشوفان أو الزبادي اليوناني لوجبة مغذية.

الفواكه الطازجة: يمكنك رش بذور اليقطين على الفواكه الطازجة المقطعة وتزيينها بالعسل لإضافة نكهة لذيذة.

الصلصات: عند تحضير صلصة الكزبرة والنعناع أو صلصة جوز الهند، يمكن إضافة حفنة من بذور اليقطين المحمصة لإضفاء نكهة مميزة.

ألواح الطاقة: يمكنك إضافة بذور اليقطين إلى ألواح الطاقة المنزلية للحصول على وجبة خفيفة صحية ومغذية.