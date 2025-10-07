أقوى من إبر الانسولين بمليون مرة.. أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - نبات القرع المر ومعروف على مستوى العالم باسم الحنظل (Momordica charantia)، نبات سحري وزاخم بفوائد كثيرة يزرع نبات القرع في بيئة استوائية تم استعماله منذ عشرات السنين في الطب البديل لعلاج فعال ومجرب لمرض السكري، حيث تشير أغلب الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن هذا النبات السحري يتضمن على العديد المركبات الفريدة التي تُوضح مجموعة من التأثيرات المضادة لمرض السكري، مما يجعل هذا النبات موضوعًا غني ودسما لاهتمام عدد كبير من الأطباء في عدد كبير من الأبحاث الطبية.

أظهرت بعض الدراسات أن مستخلصات الحنظل قد تُساهم في خفض مستويات السكر في الدم على سبيل المثال، في دراسة نُشرت في مجلة Pharmaceuticals عام 2025، تم التحقيق في تأثير مركبات التريتيربينويد من نوع الكوكوربيتان المستخلصة من الحنظل على مرضى السكري من النوع الثاني أظهرت النتائج أن هذه المركبات قد تُحسن من حساسية الإنسولين وتُساهم في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم

آلية عمل مركبات الحنظل

تشير الأبحاث إلى أن مركبات التريتيربينويد من نوع الكوكوربيتان الموجودة في الحنظل قد تُحفز مستقبلات الجلوكوز (GLUT4) على الانتقال إلى سطح الخلايا، مما يُعزز من امتصاص الجلوكوز ويُحسن من التمثيل الغذائي للسكر في الجسم. هذا التأثير يُشبه إلى حد ما عمل الإنسولين في الجسم

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على اثنين من المركبات في الفئران انها أسهمت في خفض سكر الدم وحرق الدهون وكان أحدها فعالا بشكل خاص في خفض سكر الدم في الحيوانات التي تستهلك غذاء عالي الدهون.

التحذيرات والاعتبارات

على الرغم من النتائج المشجعة، يجب التنويه إلى أن معظم الدراسات الحالية قد أُجريت على نماذج حيوانية أو في المختبر، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لتأكيد فعالية وسلامة استخدام الحنظل في علاج مرض السكري لدى البش. كما يجب على المرضى استشارة الأطباء قبل استخدام أي مكملات عشبية، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية أخرى، لتجنب التفاعلات الدوائية المحتمل.

الحنظل يُظهر إمكانيات واعدة كمكمل طبيعي قد يُساهم في إدارة مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب التعامل بحذر مع هذه النتائج، والاعتماد على النصائح الطبية المتخصصة قبل إدخال أي تغييرات على النظام العلاج.