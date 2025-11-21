نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر الخليفي يشيد بحكيمي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ​ناصر الخليفي​، رئيس ​باريس سان جيرمان​، بالنجم المغربي ​أشرف حكيمي​ بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025. جاء ذلك أثناء حضور الخليفي حفل توزيع جوائز ​الاتحاد الأفريقي لكرة القدم​ (كاف) في الرباط، حيث تفوق حكيمي على ​محمد صلاح​ و​فيكتور أوسيمين​.

ناصر الخليفي يشيد بحكيمي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي

وقال الخليفي: "أشرف حكيمي من أفضل اللاعبين في العالم وأفضل لاعب أفريقي بلا شك. إنه قائد في باريس سان جيرمان والمغرب، ونحن فخورون به". كما هنأ زميله في الفريق، عثمان ديمبيلي، حكيمي عبر إنستغرام، بينما نشر كيليان مبابي صورة له مع الجائزة وكتب: "أحبك أخي، ملك إفريقيا".