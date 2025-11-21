نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يبحث مع إشبيلية عن حلول بشأن موعد نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجري الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اتصالات مع مجلس مدينة إشبيلية منذ يوم الإثنين الماضي، وذلك بعدما تم اختيار ملعب لاكارتوخا لاستضافة ثلاثة نهائيات مقبلة لكأس ملك إسبانيا.

ويتعلق الأمر بنهائي الكأس هذا الموسم، المقرر إقامته في 25 أبريل، وهو ما يتتزامن مع يوم السبت الذي يشهد معرض إشبيلية.

وتظهر المشاكل اللوجستية التي تتعلق بالنقل والإقامة والإجراءات الأمنية، بسبب تداخل تواريخ حدثين كبيرين، بجانب إقامة سباق الجائزة الكبرى الإسباني للدراجات النارية، أيضا نهاية ذلك الأسبوع في حلبة خيريز-أنخيل نييتو، مما يحد أيضا من الأماكن المتاحة للنقل، إلى البحث عن حلول دون استبعاد أي بديل، ولا حتى تغيير في موعد نهائي الكأس.

وبالنسبة لملعب "لاكارتوخا" فسوف يستضيف نهائي هذا الموسم للمرة السابعة على التوالي، حيث أن الاتفاقية مع الاتحاد الإسباني سارية لمدة 3 سنوات أخرى، ما يعني أنه عند انتهاء هذه الاتفاقية، ستكون قد أقيمت 9 مباريات نهائية متتالية لكأس الملعب في هذا الملعب، و10 مباريات في إشبيلية بوجه عام، حيث أقيم موسم 2017 / 2018 على ملعب بينيتو فيامارين، وقد يتسبب تزامن المباراة النهائية مع معرض إشبيلية هذا العام في تغيير الخطط التي وضعها الاتحاد الإسباني منذ البداية.