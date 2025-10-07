الرياض - كتبت رنا صلاح - حبوب الحلبة تقدر بالذهب بسبب فوائدها العظيمة للجسم إلا أنها لا يحبها الكثير من الأشخاص بسبب مذاقها الغير مستساغ ورائحته النفاذة بعض الشئ بالنسبة للكثير، ولكن عند تناول شرب مشروب الحلبة فإنه سيمدك بالكثير من العناصر المفيدة للجسم وستلاحظ الفرق الملحوظ على صحتك، وبالطبع ستكون بعد ذلك من عشاق الحلبة حتى لو أنك لم تكن ممن يفضلون الحلبة من قبل، من خلال السطور القادمة سنقدمم لكم أهم فوائد الحلبة للجسم.

مصيبة أن تحرم نفسك منها .. معلقة حلبة كل يوم شوفي بتعمل ايه معجزات ربانية في بذور أغلي من الذهب

لمرضى الأنيميا

نجد أن معظم أطباء التغذية دائما ما يكون لديهم نصيحة مستمرة للأشخاص التي تعاني من فقر الدم والانيميا الشديدة أن يقوموا بالانتظام على تناول الحلبة وهذا ثلاث مرات يوميا خاصة أن الحلبة تحتوي على معدلات مرتفعة من الحديد وهذا يساهم في الوقاية من الأنيميا في فتره زمنيه قصيره هذا طبعا بخلاف الأدوية التي يتم أخذها باستشارة الطبيب.

لمرضى السكري

من المشروبات الصحية للغاية لجميع مرضى السكري هو مشروب الحلبة والذي يجب أن يتم الحرص على تناوله بمقدار مرتين يوميا على الأقل خاصة أن الحلبة تعمل على خفض نسبة السكر في الدم إلى حد كبير ويتم استشارة الطبيب قبل تناولها هذ بخلاف فوائدها للحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.

لتقوية الشعر

نجد ان الحلبة تحتوي على معدلات مرتفعة من البروتين وهذا بدوره يساهم في تقوية الشعر إلى حد كبير ويقلل من مشكلة التساقط ويعمل على زيادة النمو والقضاء على الفراغات.