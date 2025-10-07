البيض المسلوق أم المقلي.. أيهما أكثر فائدة؟ الإجابة غير متوقعة تماماً 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر البيض من أكثر الأطعمة الأساسية حول العالم، حيث يحرص الكثيرون على تناوله، خاصة على مائدة الإفطار، لما يحتويه من عناصر غذائية متكاملة، إذ إنه مليء بالطاقة والبروتين، فهو من الأطعمة المغذية في الأنظمة الغذائية التي تدعم نمو العضلات، ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن الطريقة الصحيحة لتناول البيض، هل هي عن طريق سلقه أم قليه؟ فكلاهما طريقتان لذيذتان لدمج البيض في نظامك الغذائي، لكن السؤال الأهم هو: أيهما أكثر تغذية ويُقدّم المزيد من البروتين، البيض المسلوق أم المقلي؟ هذا ما سنتعرف عليه وفقًا للتقرير الجديد الذي نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

يُعد البيض المسلوق مصدرًا غنيًا يدعم نمو العضلات ويساعد على إصلاحها، إذ يحتوي كوب واحد منه على نحو 17 جرامًا من البروتين، أما عن البيض الأومليت فيمكن تحضيره بمكونات مختلفة مثل الخضار والجبن، مما يوفر وجبة مليئة بالبروتين، وعلى الرغم من ذلك، قد يختلف محتوى البروتين حسب الإضافات.

أيهما يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية؟

يحتوي البيض المسلوق على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات B12 وA وD، وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تنكّس العين المرتبط بالعمر؛ وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية.

أما عن البيض المقلي أو الأومليت، فهو أيضًا غني بالعناصر الغذائية، خاصة عند إضافة الخضروات، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تساعد المكونات الإضافية مثل الجبن والزبدة على زيادة محتوى السعرات الحرارية والدهون.

أيهما يحتوي على سعرات حرارية أكثر؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، يُعد البيض المسلوق منخفضًا نسبيًا في السعرات الحرارية، وبالتالي فإنه خيار مناسب للأشخاص الذين يراقبون كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها.

وبالنسبة للبيض المقلي، فقد يختلف محتوى السعرات الحرارية فيه بشكل كبير حسب المكونات، حيث تضيف الخضروات الفيتامينات والمعادن، بينما يُساهم الجبن والزيوت بسعرات حرارية إضافية.

ما الذي يزيد من نسبة الكوليسترول؟

المسلوق:

يحتوي البيض المسلوق، وكذلك صفاره، على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، ومع ذلك، أوضحت دار النشر الصحية بجامعة هارفارد أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الكوليسترول في الجسم يتم تصنيعه بشكل أساسي عن طريق الكبد من خلال طريقة تحويل الدهون المشبعة والمتحولة في نظامنا الغذائي، وقد لا يؤثر الكوليسترول الغذائي بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي لا يرتبط بشكل مباشر بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

المقلي:

يعتمد محتوى الكوليسترول في البيض المقلي على عدد البيض المستخدم، وقد يساعد تضمين بياض البيض أو استخدام عدد أقل من صفار البيض في تقليل تناول الكوليسترول.

