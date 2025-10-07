الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التجاعيد، سواء كانت خطوطًا دقيقة أو علامات تمدد ملحوظة، فهي من أكثر المشاكل المزعجة للكثيرين، حيث تظهر هذه المشكلة بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتلوث، والاستخدام الخاطئ لمنتجات المكياج، وبالتالي يتسبب في تعرض البشرة لحالة من الإجهاد قد تؤدي إلى فقدان الترطيب والمرونة.

هتبقي قمر 14.. أفضل زيت طبيعي للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة فورًا من أول استعمال

ووفقًا لما جاء في موقع Boldsky، يمكنكِ الحصول على بشرة مشدودة وصحية ونضرة عن طريق استخدام عدد من الزيوت الطبيعية التي تعطيها الترطيب العميق وتحميها من علامات التقدم في العمر، وهي كما يلي:

زيت الصبار

يعتبر زيت الصبار من أفضل الزيوت التي تشد البشرة وتنظف المسام، فكل ما عليكِ فعله بعد تنظيف الوجه جيدًا من بقايا المكياج والأتربة، دلكي بشرتكِ بكمية مناسبة من زيت الصبار، ويجب تركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، فهذا الزيت يساعد على تضييق المسام، ويمنح بشرتكِ ترطيبًا ملحوظًا وإشراقة صحية.

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند غنيًا بالأحماض الدهنية التي تحارب البكتيريا وتعمل كمرطب طبيعي قوي، فكل ما عليكِ هو استخدامه كجزء من روتينكِ الليلي بعد تنظيف البشرة، ودلكيه بلطف على الوجه، واتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه جيدًا، ستلاحظين بشرة أكثر نعومة ومرونة، وخالية من الترهلات.

زيت الزيتون

بالإضافة إلى أن زيت الزيتون من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز مرونة البشرة وتحارب الترهلات، فكل ما عليكِ فعله هو تدليك كمية مناسبة من زيت الزيتون واتركيه لبعض الوقت حتى يغذي خلايا البشرة من الأعماق، ويساهم في الحفاظ على مظهرها الصحي والمشدود.

زيت الأفوكادو

كما يحتوي زيت الأفوكادو على الفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لإنتاج الكولاجين، وبالتالي فإنه جيد للبشرة المجهدة أو التي بدأت تظهر عليها علامات التقدم في السن، فكل ما عليكِ فعله هو استخدامه لتدليك الوجه بلطف، حيث إنه يعالج التجاعيد، ويقلل حجم المسام، ويمنع تمددها في المستقبل.

عصير الليمون مع العسل