الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر الحلويات الشرقية والدسمة جزءًا أساسيًا من المائدة المصرية والعربية، لكنها قد تسبب مشكلات هضمية مزعجة عند الإفراط في تناولها، مثل الانتفاخ وعسر الهضم. ولتفادي هذه الأعراض، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية واتباع عادات غذائية صحية بعد الوجبات الثقيلة.

مشروب طبيعي يقضي على الانتفاخ وغازات البطن.. حل سحري لعلاج مشاكل القولون

يوصي الخبراء بعدة مشروبات فعالة لتحسين عملية الهضم وتهدئة المعدة، من أبرزها:

الزبادي واللبن الرائب: يحتويان على البروبيوتيك التي توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخ ويُسهل الهضم.

النعناع: يساعد على تهدئة تقلصات المعدة ويحد من تراكم الغازات.

الزنجبيل: يُحفّز حركة الأمعاء ويقلل من الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبات الدسمة.

اليانسون: معروف منذ القدم بقدرته على تقليل الانتفاخ والتقلصات وتحسين الهضم.

عادات غذائية لتفادي عسر الهضم

إلى جانب هذه المشروبات، يُنصح باتباع بعض السلوكيات اليومية التي تُساعد على حماية الجهاز الهضمي، أبرزها: