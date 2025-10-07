الكل هينبهر من جمالك…عشبة العجائب برائحة الجنه أذهلت العالم نبات موجود بالقرب منك دون أن تعلم أنه يعيد اليك

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتي تبحثين عن طريقة طبيعية تمنح بشرتك مظهراً مشرقاً ومليئاً بالحيوية، فإن ماسك البقلة قد يكون خيارك المثالي، وهذا الماسك يجمع بين مكونات بسيطة من الطبيعة تساعد على تغذية البشرة بعمق وتعيد إليها النضارة والنعومة التي تفتقدها مع مرور الوقت، وفي السطور التالية، سنتعرف على مكوناته، طريقة تحضيره، وأهم النصائح لتحقيق أفضل النتائج منه.

يتكون هذا الماسك من البقلة الطازجة، ملعقة من العسل الطبيعي، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، و تمتاز البقلة بغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تجديد خلايا الجلد ومحاربة التجاعيد، بينما يمنح العسل الترطيب واللمعان الطبيعي للبشرة، ويأتي زيت الزيتون ليعزز نعومة الجلد ويحسن مرونته. بفضل هذه التركيبة، يساعد الماسك على توحيد لون البشرة والتقليل من البقع الداكنة الناتجة عن التقدم في السن أو التعرض لأشعة الشمس.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم غسل البقلة جيداً وهرسها حتى تصبح ناعمة، ثم تخلط مع العسل وزيت الزيتون حتى يتجانس المزيج.

يوضع الماسك على وجه نظيف لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج فعالة، ينصح بتكرار الاستخدام مرتين أسبوعياً، حيث يمنح البشرة مظهراً مشدوداً ومشرقاً بمرور الوقت.

نصائح لتحقيق أفضل النتائج