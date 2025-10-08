الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتقد الكثير من الناس أن خل التفاح يعتبر وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، ويرى البعض أنه وصفة طبيعية تحقق نتائج سريعة في التخسيس، وإلا أن الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة قد أثبتت أن هذه المعلومة غير صحيحة، وأن الاستمرار في استخدامه من أجل تخفيض الوزن قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.سنقوم بشرح ذلك بالتفصيل والدقة.

وصفة الفنانات للتخسيس.. هل يساعد خل التفاح فعلا في خسارة الوزن!!

تشير التقارير العلمية إلى أن بعض الدراسات التي أكدت تأثير خل التفاح في تقليل الوزن تم سحبها لاحقا بسبب وجود أخطاء منهجية مما يدل على أن النتائج لم تكن دقيقة أو قابلة للتكرار:

نشرت دراسة في عام 2024 تناولت فعاليته في فقدان الوزن.

أظهرت المراجعة العلمية وجود خطأ إحصائي في نتائجها.

تم سحب الدراسة رسميا في سبتمبر 2025.

مخاطر تناول خل التفاح على المعدة

يوضح خبراء التغذية أن شرب خل التفاح خصوصا عند تناوله على معدة فارغة يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة للجهاز الهضمي حيث يزيد من حموضة المعدة ويؤدي إلى حدوث قرح أو التهابات في الأمعاء بالإضافة إلى تأثيره السلبي على مينا الأسنان:

قد يسبب تآكل جدار المعدة مع مرور الوقت.

يرفع مستوى الحموضة بشكل ملحوظ.

يسبب التهابات في المعدة والاثني عشر.

يؤثر على طبقة الأسنان ويضعفها.

غياب الفائدة الحقيقية للتخسيس

أظهرت تجارب بعض الأفراد الذين استخدموا خل التفاح لفترات ممتدة أنهم لم يحققوا أي فقدان فعلي للوزن بل واجهوا مشاكل صحية مما يدعم فكرة أن الاعتماد عليه ليس وسيلة آمنة أو فعالة لإنقاص الوزن:

لا يؤدي إلى خفض حقيقي للوزن.

يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة العامة.

البدائل الآمنة لإنقاص الوزن

ينصح الأطباء باستمرار باتباع أساليب صحية مدعومة بالأدلة العلمية لفقدان الوزن مثل تعديل النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتجنب عن الحلول السريعة أو الوصفات غير المثبتة: