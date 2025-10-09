"محظوظ لو عرفتها" .. عشبة طبيعية تزرع في مصر رخيصة الثمن تخفض الكولسترول وتحارب السرطان

الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعير كنز لا يقدر بثمن – هذه هي الطريقة الصحيحة للاستفادة منه – شاهد أفضل طرق إستخدام الشعير

الكثيرون يعرفون نبات الشعير، لكن القليل منهم يدركون قيمته الحقيقية وأسراره الخفية. فبالرغم من شيوع استخدامه كعلف للحيوانات والطيور، إلا أن للشعير فوائد عظيمة لصحة الإنسان، خاصة عندما يتم تخميره. سنستعرض في هذا المقال طريقة تخمير الشعير ونكشف عن أبرز فوائده الصحية.

ما هي فوائد الشعير السريه؟

يتمتع الشعير بالكثير من الفوائد وهي:

ألياف ذائبة وغير ذائبة.

يحتوي على مضادات أكسدة التي تحارب الشوارد الحرة مما يقي من السرطانات وخاصة سرطان القولون.

يخفض الكوليسترول.

منجم فيتامينات ومعادن ومن ضمن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها فيتامين ب1 وب3 معدن المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والكالسيوم الحديد السيلينيوم الكروم.

يعالج الإمساك.

مفيد للكلى لأنه مدر للبول.

ينقي الجسم من السموم.

يعزز المناعة.

يقاوم الأمراض.

يخفض ضغط الدم مفيد للتخلص من الحصوات والأملاح.

يقلل اليورك أسد.

مفيد للنقرس.

مفيد في التخفيف من الاكتئاب لأنه يحتوي على التربتوفان.

يخفض الضغط.

ملئ بالكروميوم و يخفف السكر في الدم.

يخفض الوزن وخاصة البطن.

الأشخاص الذين عليهم التخفيف منه أو الابتعاد عنه

هناك بعض الأشخاص الذين يجب عليهم التخفيف من الشعير أو عدم تناوله وهم:

مرضى السكري الذين يأخذون أنسولين لأن الشعير مع أدوية السكر يمكن أن يقلل السكر بصورة كبيرة ومضرة.

طرق تحضير الشعير

بالتأكيد! بناءً على البحث، إليك أفضل الطرق لتناول الشعير لتحقيق أقصى استفادة من فوائده الصحية، بما في ذلك خصائصه المحتملة في مكافحة السرطان:

المبدأ الأساسي: اختر الشعير الكامل (غير المقشر)

للاستفادة الكاملة، يجب أن تختار الشعير الكامل أو شعير القشدة الذي يحتفظ بنخالته وجنينه، وليس الشعير اللؤلؤي (Pearl Barley) الذي تمت إزالة معظم أليافه وفيتاميناته خلال عملية التكرير.

١. التلبينة (أفضل طريقة على الإطلاق)

التلبينة هي حساء يُصنع من دقيق الشعير الكامل، وهي طريقة أوصى بها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتتوافق تمامًا مع العلم الحديث.

· لماذا هي الأفضل؟

· الاستخلاص الأمثل: طحن الحبوب يسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية القيمة والمضادات للأكسدة مثل التوكوترينولات.

· سهولة الهضم: تكون سهل الهضم حتى للمرضى وكبار السن.

· تركيز عالٍ من الألياف: توفر كمية كبيرة من بيتا-جلوكان التي تعزز صحة الأمعاء وتقلل من امتصاص المواد المسرطنة.

· طريقة التحضير:

1. اطحن حبوب الشعير الكامل لتحصل على دقيق ناعم (يمكن شراؤه جاهزًا).

2. اخلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشعير مع كوب من الماء البارد في قدر.

3. ضع الخليط على نار هادئة وحركه باستمرار حتى يبدأ في الغليان ويثخن قوامه (مثل المهلبية).

4. يمكن إضافة ملعقة من عسل النحل الطبيعي للتحلية.

5. يُفضل تناولها مرة يوميًا على الريق أو كوجبة فطور.

٢. ماء الشعير (منقوع أو مغلي)

هذه طريقة رائعة للترطيب والحصول على الفيتامينات والمعادن الذائبة في الماء.

· طريقة التحضير:

1. انقع نصف كوب من الشعير الكامل في لتر من الماء لمدة 4-6 ساعات.

2. ضع المنقوع على النار واتركه يغلي لمدة 20-30 دقيقة حتى تنضج الحبوب قليلًا.

3. صفي الماء واتركه يبرد.

4. يمكن شرب هذا الماء طوال اليوم. يمكنك إضافة شرحة ليمون أو أوراق نعناع للتحلية الطبيعية.

٣. تناول الشعير كحبوب كاملة في الأطباق (مطبوخ مثل الأرز)

استبدل الأرز أو المعكرونة بالشعير الكامل المطبوخ في أطباقك الرئيسية.

· طريقة التحضير:

1. انقع كوب من الشعير الكامل في الماء ليلة كاملة لتقليل وقت الطهي.

2. صفي الماء ثم اغسله.

3. اطبخه بإضافة 3 أكواب من الماء أو مرق الدجاج/الخضار لكل كوب شعير.

4. اتركه على نار هادئة لمدة 45-60 دقيقة حتى يصبح طريًا ويمتص معظم السائل.

5. استخدمه في:

· السلطات: أضفه إلى سلطاتك الباردة لزيادة القيمة الغذائية.

· الشوربات: أضفه إلى شوربة الخضار أو الدجاج.

· كطبق جانبي: قدمه بديلاً للأرز بجانب اللحوم أو الخضروات.

٤. كدقيق (في الخبز والمخبوزات)

يمكنك استخدام دقيق الشعير الكامل (بنسبة 25-50%) مخلوطًا مع دقيق القمح لصنع:

· خبز أكثر صحة وغنى بالألياف.

· muffins أو كعك.

· فطائر.

